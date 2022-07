Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones: "¿A mí me decís?"

Guido Kaczka cruzó a un participante de Los 8 Escalones que se atrevió a hacerle una picante broma en plena transmisión del programa. El tenso momento que se vivió en el programa de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó un momento muy tenso con un participante de Los 8 Escalones del Millón. El famoso conductor cruzó a un hombre que se animó a hacerle una desafiante broma en plena transmisión del programa emitido por El Trece.

En la edición del pasado viernes 15 de julio, Guido contó que un concursante no fue a trabajar para poder formar parte del ciclo de entretenimiento. "La pregunta para Julián, que no fue a laburar..., pero tu mamá te dejó", expresó el presentador del exitoso programa de TV. "Pagás los viáticos, me dijeron...", le devolvió Julián, de manera irónica y en referencia a que Guido debería hacerse cargo de los costos del viaje para asistir a Los 8 Escalones. "¿Cómo?", le consultó Kaczka, que se mostró completamente sorprendido.

Con una pícara sonrisa, el participante sostuvo la broma: "Me dijeron que pagás los viáticos...". "¿Los viáticos de qué?", volvió a preguntarle Guido. Y el hombre le indicó: "Hasta acá. Hasta Palermo, ja...". De todas formas, la respuesta del conductor no fue a tono con el chiste y lo apuró: "¿Quién paga los viáticos? ¿A mí me decís?".

Guido Kaczka quedó sorprendido con el comentario del participante de Los 8 Escalones.

Visiblemente incómodo, Julián le aclaró a Guido Kackza que se trataba de "un chiste". El resto de los concursantes presentes soltaron algunas risas y el juego continuó su curso, por lo que el presentador le preguntó: "La sigla TOC significa trastorno original compulsivo. ¿Verdadero o falso?". "Falso", indicó el hombre, de manera acertada y conciente de que la respuesta correcta es "trastorno obsesivo compulsivo".

Nicole Neumann se fastidió con una pregunta de Guido Kaczka en Los 8 Escalones

En la edición que tuvo lugar el pasado viernes 15 de julio, y a pocos minutos de haber comenzado Los 8 Escalones Kids, se vivió una situación que descolocó a Nicole Neumann, una de las jurados del programa de El Trece. A raíz de una pregunta que hizo Guido Kaczka, que tenía un fuerte vínculo con la vulneración de derechos de los animales, la modelo se mostró muy molesta, teniendo en cuenta que es una causa por la que lucha desde hace varios años.

"¿A cuál de estas razas bovinas se la conoce como 'animal de lidia', la cual no se destina a la producción de carnes sino a actividades como las de corridas de todos?", fue la pregunta que realizó Guido hacia un participante. El niño contestó mal, ya que dijo "Brahman" y la respuesta correcta era "Miura".

En dicho momento, el jurado Santiago Do Rego tomó la palabra con el fin de explicar todo el contexto de la pregunta, mientras la cámara enfocó a Nicole Neumann con una cara de total repudio. "Cuando se hace San Fermín, que fue la semana pasada, en el encierro que bajan los toros de los corrales hasta la plaza, no querés estar corriendo delante de los toros cuando bajan los Miura porque son muy bravos", sostuvo.