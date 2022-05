Grave denuncia de Silvina Luna en El Hotel de los Famosos: "Déjense de joder"

Silvina Luna hizo un duro descargo en El Hotel de los Famosos con una denuncia acerca de los comentarios que recibe.

Silvina Luna decidió romper el silencio en El Hotel de los Famosos. Durante la transmisión del programa emitido el pasado domingo 1° de mayo, la modelo y actriz optó por realizar un fuerte descargo sobre algo que le molesta desde hace un tiempo.

En una de las secciones del ciclo televisivo, José María Muscari suele debatir y hablar de diversos temas con los participantes. Justamente, el tópico tuvo que ver con el bullying que hay en las redes sociales. "Ustedes saben que el programa está al aire y están muy activas las redes. Hay muchos haters activos, entonces lo primero que quería es que me ayuden a definir qué es un hater", propuso el conductor.

Majo Martino tomó la palabra y definió al hater como "un odiador, alguien que insulta o remarca defectos que cree que la otra persona tiene". Y Muscari indicó: "Hay un montón de gente opinando sobre ustedes. Quiero saber quién de ustedes está siendo la persona más atacada del programa y por qué". Luego de que varios famosos como "El Chanchi" Estévez e Imanol Rodríguez, Silvina Luna hizo un duro comentario.

Silvina Luna está cansada de que se burlen de su cara.

"A mí me deben matar por mi cara. Siempre me dicen lo mismo, que estoy cachetona y gorda. Piensan que me puse bótox y que estoy toda hinchada por eso", manifestó Silvina, que optó por contar qué es lo que suele decirle la gente para tratar de lastimarla. En tanto, señaló qué fue lo que le pasó en la cara: "Ya lo conté mil veces... sí me puse bótox en su momento, pero tomo corticoides hace diez años y me cambió la fisionomía de la cara".

Finalmente, la mediática pidió expresamente que los televidentes y las redes dejen de maltratarla por su aspecto físico: "Estoy trabajando en TV y es mi nueva cara. Me la tuve que aceptar primero yo y ahora ustedes así que déjense de joder".

Silvina Luna se confesó con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Silvina Luna y Martín Salwe tuvieron una cena romántica en El Hotel de los Famosos, reality show donde se vio a la pareja tener un fuerte acercamiento en las últimas semanas. Después de su primer beso, la ex Gran Hermano y el locutor decidieron ir por más y darle un tono serio a su relación.

"Entré en un momento que cayó justo en lo laboral. Al principio es como que no me encontraba, no era yo. Estaba como haciendo un personaje, estaba sacado", expresó la actriz en medio de su charla con Salwe, en la que se situaron uno frente al otro en una mesa repleta de velas y flores al aire libre.

Luna también se expresó sobre los preconceptos que tenía de su compañero y soltó: "Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendejo pesado. Pero, después, cambiaste un montón". De esa manera, la celebridad dejó en claro cuánto afectó a su prejuicio la diferencia de edad que hay entre ella y el locutor. "Lo que más extraño es estar conmigo misma, esos momentos de soledad, de tomármelos para mí, de darme cosas que sé que me hacen bien y que tienen que ver con una vida más tranquila", enunció Silvina luego en alusión a lo que más extraña de estar fuera del hotel.