Grave denuncia de Leticia Siciliani contra Gran Hermano por homoodio: "No es gracioso"

Leticia Siciliani enfrentó a la producción de Gran Hermano 2022 con un duro descargo en sus redes. Pidió a Telefé que tome medidas al respecto.

Leticia Siciliani apuntó contra la producción de Gran Hermano (Telefe) tras los comentarios homofóbicos que hicieron varios de los nuevos participantes del reality. A raíz de estos dichos, la actriz hizo un furioso descargo en el que argumentó por qué el canal debería tomar medidas al respecto.

La exestrella de Esperanza Mía utilizó su cuenta de Instagram para concientizar a sus seguidores sobre los discursos de odio que incluso al día de hoy aparecen en televisión. Por otro lado, tildó de hipócrita a la producción del programa por haber incluido a algunos participantes del colectivo LGBTIQ+, cuando al mismo tiempo permiten que otros los discriminen.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari, para analizar”, dijo Martina Stewart Usher, una de las participantes. Tomás Holder, otro concursante, intentó ganarse la atención de los televidentes contando que en sus redes sociales hace "un personaje de un Tincho medio clasista y un poco homofóbico".

Leticia citó estas declaraciones e hizo un potente descargo en Instagram. "''Hago un personaje en las redes de un Tincho medio clasista, un poco homofóbico, típico de rugbier, ¿viste? A la gente le hace reír mucho'. 'No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poquito de asquito'. Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas", remarcó la actriz.

Historias subidas por Leticia Siciliani sobre Gran Hermano 2022.

En otra de sus historias de Instagram, Siciliani agregó un mensaje que apuntó de lleno contra el programa: "Producción de GH, faaa somos re genios e inclusivos que metemos a una chica con novia. Aguante nosotros". Hasta ahora, el canal no brindó ninguna respuesta.

Leticia no fue la única figura que expresó su indignación al respecto. El periodista Franco Torchia se preguntó en sus redes: "¿De dónde surge la peregrina idea de que un participante de un reality puede públicamente expresar su homoodio y que eso sea absorbido como una opinión personal? ¿Pasaría lo mismo si fuese antisemita o racista? No, sería condenado de inmediato. Esta es la diferencia que mata".

Grave denuncia contra Martina Stewart Usher por maltrato infantil

Martina Stewart Usher fue criticada por miles de usuarios de las redes sociales por sus dichos homofóbicos. En medio de esa vorágine, una usuaria de Twitter se volvió viral en la plataforma al revelar que la participante había sido profesora de sus hijos y que los maltrataba.

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym. ¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos", declaró la mujer.