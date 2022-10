Grave denuncia de la ex novia de Tomás Holder, de Gran Hermano: "Tiene miedo"

Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, habló tras la grave denuncia que recibió por parte de su exnovia. Qué dijo el influencer en su descargo.

Tomás Holder, el primer participante eliminado de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio tras las denuncias de violencia que recibió por parte de una joven que dice ser su expareja. La chica, cuya identidad fue protegida, aseguró que el influencer tenía actitudes violentas cuando mantenían relaciones sexuales y que durante mucho tiempo se mantuvo en silencio por miedo.

En su defensa, el rosarino aseguró que esa denuncia es falsa y que ni siquiera conoce a la joven. "No la conozco, yo sé muy bien quiénes fueron mis novias", declaró Holder en diálogo con PrimiciasYa al ser consultado sobre el tema. "Por suerte mi familia y mis amigos me conocen y nunca tuve una denuncia por violencia física ni tampoco mental. Yo no soy así", agregó.

En este sentido, Tomás sostuvo que a partir de ahora "se dirán muchas cosas que no son verdad", pero que se siente tranquilo porque jamás agredió a una mujer. "Uno en su sexualidad con su pareja si es consentido hace lo que quiere y yo, si bien me encanta el sexo, siempre tuve límites. Soy un chico muy respetuoso y cuando me dicen no, es no", enfatizó el ex Gran Hermano.

"Cualquier mujer que ha estado conmigo puede decir que soy muy respetuoso. Escuché un poco la voz de esta chica y desconozco quién es, es totalmente desconocida para mí. Estoy tranquilo porque sé que no es verdad esta denuncia", concluyó Tomás.

La palabra de la joven que denunció a Tomás Holder

Karina Mazzocco reveló en A la Tarde (América TV) que la expareja de Holder le contó su historia de abuso y violencia en primera persona. Según este testimonio, la joven hasta el día de hoy "tiene mucho miedo de hablar y muchas veces tuvo ganas de hacer una denuncia, pero él la intimidaba y se lo impedía".

"Él tendría ciertas prácticas sexuales en la intimidad violentas. Esta persona, cuando se da cuenta y lo empieza a conocer en la intimidad, ve que en repetidas ocasiones habría querido usar la violencia para tener sexo", relató la conductora, y sumó que la denunciante ya se contactó con un abogado.