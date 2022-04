Grave denuncia de Kate Rodríguez en El Hotel de Los Famosos: "Me atacaron"

La gravísima denuncia de Kate Rodríguez tras su salida de El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece.

Una vez eliminada de El Hotel de los Famosos (El Trece), Kate Rodríguez explotó y denunció xenofobia en el reality show de la televisión abierta argentina. La panameña fue invitada al estudio para el debate del ciclo e hizo una grave acusación en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La bailarina y modelo de 30 años quedó al margen del ciclo en la ajustada definición frente a la asesora de imagen Matilda Blanco. Sin embargo, el hecho más fuerte sucedió a partir de un testimonio que brindó en el programa Socios del Espectáculo, también transmitido por el canal del Grupo Clarín.

Kate Rodríguez denunció xenofobia en El Hotel de los Famosos: "Se burlaban"

En El Debate del Hotel de los Famosos, la ex TyC Sports acusó que varios participantes la “tenían de punta" y explicó: "No se vio en el vivo, pero yo pasaba caminando y algunos se burlaban de mi acento”. Además, opinó que en la actualidad “es difícil ser extranjera en la televisión" y destacó que "mucha gente quiere estar en la tele, estudia, hace cosas para ir a castings… ahora, que esté una negrita extranjera con carácter y personalidad no gusta”.

“Sé que estoy generalizando, pero a mucha gente le pasa... Se burlaban de mi acento dentro del hotel”, insistió Kate Rodríguez. Cuando Lussich y Pallares le pidieron que mencionara de quiénes se trataba, la centroamericana señaló que “principalmente eran ´Majo´ Martino, Rodrigo Noya y Martín Salwe”.

Incluso, Kate indicó que ciertos exrivales en el certamen le “tocan todo el tiempo en la herida" y reiteró: "Yo me doy cuenta cuando la gente hace imitaciones cariñosamente o de mala leche. Se juntaban y a mí eso no me gustaba”. Igualmente, la modelo aclaró: “Yo amo a este país con toda mi alma y no voy a generalizar, pero esas tres personas me atacaron por ser extranjera. Después, me quedo con los millones de argentinos que no discriminan”.

Qué pasó con Kate Rodríguez en El Hotel de los Famosos

La panameña duró muy poco en la competencia que lideran Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro "El Chino" Leunis, ya que fue la segunda eliminada, apenas por detrás de Militta Bora. En la pareja disputa final con Matilda Blanco, no pudo derrotar a la asesora de imagen y se marchó rápidamente del reality show.

No obstante, el poco tiempo encerrada le bastó para explotar y disparar contra varios integrantes de El Hotel de Los Famosos, en especial contra "Majo" Martino. "Si un pedacito de vidrio me entra en el ojo, yo hoy soy descalificada. Y lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera de los que estaban en la mesa. ¿Qué tengo para perder?", le dijo a Walter Queijeiro.

Kate Rodríguez se descargó en El debate del Hotel de los Famosos, por El Trece.

Ya de cara a Martino, le anticipó que le iba a dar las causas por los que ella no le caía bien: "La primera, tu dicotomía constante me rompe mucho las pelotas. Te le haces la amiga a todo el mundo y no eres amiga de nadie. Llevas, traes, tejes, armas...". "La segunda razón es que hay grandes posibilidades de que yo sea la elegida en el ´todos contra todos´", cerró visiblemente fastidiosa.