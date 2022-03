Kate Rodríguez no aguantó más y se quebró en El Hotel de los Famosos: "Me rompe las pelotas"

La concursante fue tajante en un descargo contra una de sus compañeras. A pocas semanas de su estreno, los conflictos entre los participantes abundan en El Hotel de los Famosos.

Kate Rodríguez rompió en llanto en medio de una de las emisiones de El Hotel de los Famosos por la mala relación que tiene con gran parte de sus compañeros. La bailarina se sinceró con Walter Queijeiro, quien prestó su oído para escuchar a Rodríguez en su momento de angustia.

"Si un pedacito de vidrio me entra en el ojo, yo hoy soy descalificada. Y lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera de los que estaban en la mesa. ¿Qué tengo para perder?", enunció la celebridad tras un incidente ocurrido después que la participante Majo Martino arrojara un almohadón que impactó en su vaso, por lo que estuvo cerca de ser lastimada.

Rodríguez aprovechó la ocasión para hacer saber al público sobre su odio a Martino. "Tengo grandes posibilidades de que me nominen a mí de vuelta. Le voy a decir ‘mirá Majo, yo tengo un montón de motivos para nominarte’”, expresó Kate quebrada en llanto, ante los ojos y oídos de Queijeiro. Y sumó: "Te voy a dar tres razones. La primera, tu dicotomía constante me rompe mucho las pelotas. Te le haces la amiga a todo el mundo y no eres amiga de nadie, llevas, traes, tejes, armas".

"Segunda razón, hay grandes posibilidades de que yo sea la elegida en el todos contra todos", añadió la participante del programa conducido por "Pampita" y "El Chino" Leunis y remató en alusión a sus ansias por ver cómo Martino se defiende sola, sin el apoyo de sus aliados en el reality.

Fuerte crítica de Cristian U a El Hotel de los Famosos

El ganador de la edición de 2011 de Gran Hermano opinó sobre la nueva apuesta de El Trece y les envió un insólito consejo a los productores del ciclo. "Tuvieron el desacierto de no llamarme. Si yo soy productor, intento meter a Cristian U, intento meter a Diego Leonardi, intento meter a personajes de otros realities. También llamaría a personajes de otros realities, pero personajes polémicos, un Mariano De la Canal", expresó la celebridad de redes.

Urrizaga dejó en claro que necesitaría una muy buena oferta a nivel económico para aceptar ser parte del programa y se autodefinió como una figura emblemática de los reality shows del país. "Tanto como Marianela Mirra, Diego Leonardi y Gastón Trezeguet", recordó el actor en diálogo con Por si las moscas. Y cerró: "Me parece una porquería. Yo no me pongo la bandera de Gran Hermano, pero es una réplica de Gran Hermano versión trucha".