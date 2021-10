Grave denuncia de Cristian U tras la muerte de su padre: "La peor mierda"

El actor arremetió contra quienes no creyeron en su video. Cristian Urrizaga se mostró enojado tras la desatención a su padre, tras su fallecimiento.

Cristian Urrizaga arremetió contra su ex compañero de Gran Hermano 2011, Emiliano Boscatto. Tras el video que compartió el ganador del reality de televisión, donde mostró cómo llevó al cadáver de su padre al Hospital Argerich en su propio auto porque no iban a buscarlo a su domicilio, Boscatto hizo un picante comentario sobre las intenciones que su ex rival habría tenido al viralizar el contenido.

“Entiendo que los tiempos cambian. Antes lograr grabar un ovni o algo paranormal era un gran suceso. Pero ahora que todos tenemos una cámara en nuestras manos creo que nos hemos ido al otro extremo. La gente graba peleas, robos, muertes etc. Pero eso no es malo para mí. Lo malo es darle prioridad a grabar en vez de ayudar o involucrarse”, comenzó su descargo Emiliano, quien salió segundo en el programa de TV.

“Creo que a los que nos gustan las cámaras sin dudas algunas cosas nos juegan a favor a la hora de que sea una noticia . Pero hay ciertos límites. Yo creo que desde el momento que pierdes un segundo en molestarte a grabar algo; en vez de usar ese tiempo para hacer todo lo posible en ayudar”, continuó en diálogo con Primicias Ya. Y remató: “Las cosas sin dudas pasan solo que no comparto la necesidad de ir al extremo por un segundo más de fama. Más aún cuando ya tuviste demasiada”.

En una reciente aparición en Intrusos, Urrizaga aseguró que llevaría a la justicia a todas las personas que descreyeron de la veracidad de su situación o de sus intenciones. Sin nombrarlo, con esas declaraciones, Cristian hizo saber que irá contra su ex rival en la Justicia.

El descargo de Cristian Urrizaga en su publicación

Hace algunos días, Urrizaga compartió el video donde se ve cómo saca a su padre del auto y, en el pie de foto, escribió: “No solo perdí lo más importante de ni vida, a mi papá, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo , la mentira y por sobre todas las cosas como se cagan en la vida y nos miente a través de los medios de comunicación”.

“Después de todo esto solo me queda la imagen de los representantes de la salud y al titular de las ambulancias haciendo campañas políticas, mostrando la tecnología de los móviles, los nuevos helicópteros y las bajadas de ellos en las avenidas, es todo una mentira”, remató el influencer.