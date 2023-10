Grave denuncia contra una figura de América TV: "Pudiste dejarme en la calle"

Una exfigura de América TV relató el duro momento que vivió y amenazó con contar toda la verdad sobre su salida del canal.

América TV es uno de los canales que más rating generan al día de hoy, gracias a varios de sus contenidos, como Intrusos, el histórico ciclo de espectáculos. En las últimas horas, salió la la luz una grave denuncia por parte de Lucas Bertero, expanelista del programa, quien aseguró que una persona en particular ejerció maltrato laboral sobre su persona. A través de un posteo publicado en sus historias de Instagram, Bertero detalló el mal momento que vivió durante el tiempo en el que trabajó en el ciclo.

El panelista acusó a Florencia de la V, conductora del programa, de haberlo maltratado en reiteradas ocasiones, luego de quedar afuera del programa en mayo de 2022 tras una picante discusión al aire con ella. En su posteo, Bertero dio a conocer el calvario que vivió, tras más de un año sin haberse animado a contar su historia.

"Un año y medio en silencio. A veces, hay que dejar que fluya y tarde o temprano, todo se sabe. ¿Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás", comenzó diciendo el panelista en sus historias de Instagram. "¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen? Llegará el día en que pueda hablar y contarles el verdadero motivo de mi salida de Intrusos. La gran verdad”, adelantó.

Si bien no entró en detalles con respecto a esto último, explicó que en algún momento se animará a hacerlo: "Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás". Y cerró, contundente: "Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente".

La palabra de Ángel de Brito sobre el escándalo de Flor de la V

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), se metió en la polémica de Flor de la V y reveló detalles sobre la interna entre la conductora y Rodrigo Lussich. En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), De Brito contó cómo fue la conversación que tuvo con un periodista de Uruguay, quien el confirmó que De la V pidió no cruzarse con Lussich en un evento.

"Me escribió un periodista de Uruguay, Pablo, que estuvo presente ahí y me lo contó. Me dijo que Flor apareció por otro lado porque pidió expresamente no cruzarse con Lussich, que no sé qué internas tendrán, pero evidentemente Flor va dejando problemas por donde pasa", comentó. "También dijiste que habían pasado cosas previas, que ella había pedido que bajes una nota, en su momento...", le recordó el movilero. "Sí, sí. En ese momento, en Intrusos hicieron una pelea de las chicas. Entonces, fuimos a buscar peleas de ese panel y había varios casos con Flor, puntualmente, de Lucas Bertero. Se enteró Florencia porque la fuimos a buscar nosotros para que ella responda, no es que nos pusimos de un lado o del otro, fuimos a hacer lo que hacemos todos, A y B. De manual, hasta una novata como ella podría entenderlo", cerró Ángel.