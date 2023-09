Pampito y Rodrigo Lussich fueron descubiertos in fraganti en los pasillos de El Trece: "Sacándole"

Los periodistas fueron deschavados por Estefanía Berardi en pleno vivo de Mañanísima. Pampito llegó tarde al programa porque se quedó con Rodrigo Lussich.

Sebastián "Pampito" Perelló es un periodsita que trabaja hace años en los medios de comunicación; comenzó su carrera como notero de Bien de Verano y LAM y se mueve por los pasillos de los canales como pez en el agua. El joven con el correr del tiempo logró llegar a trabajar en estudios de TV como panelista y hoy se desempeña en ese rol en Intrusos y Mañanísima. En este último programa, Pampito fue deschavado por sus compañeras Estefanía Berardi y Carmen Barbieri y quedó expuesto lo que estaba haciendo son Rodrigo Lussich en el destrás de escena de Artear, donde se encuentran Ciudad Magazine y El Trece.

Barbieri y Berardi dieron comienzo al programa matutino que se emite de lunes a viernes por Ciudad Magazine y en ese contexto, la panelista soltó una frase que perjudicó la imagen de su colega. "Carmen, te cuento un chisme. Pampito no llegó porque se quedó distraído con Rodrigo Lussich, en un pasillo, hablando mal de alguien", comentó Estefanía. El panelista no apareció en pantalla y su amiga tampoco lo ayudó a disimular la situación.

"Estaban los dos sacándole el cuero fuerte a alguien. Estaban chusmeando en el pasillo", continuó su descargo la panelista de televisión. A los tres minutos del inicio del programa, Pampito llegó al estudio y debió enfrentar la exposición a la que lo habían sometido sus compañeras.

El divertido cruce entre Pampito y sus compañeras en Mañanísima

Carmen Barbieri: "Vení, Pampito. ¿Tenés puesto el micrófono? ¿Dónde mierda estabas?"

Pampito: "Estaba demorado. Me agarró Lussich y no me soltó"

Estefi Berardi: "Estaban hablando mal de alguien."

Carmen: "Estabas con Lussich y no llegás al trabajo"

Pampito: "Estaba hablando del programa del domingo"

Estefi: "Hablaba del programa del domingo y de un conductor."

Carmen: "Ahora ya estás microfoneado. ¿Qué pasó con Lussich? ¿Un chusmerío o se agarraron a trompadas?"

Pampito: "Con Lussich nos amigamos hace rato. Yo lo había mandado a vivir a su país. Le dije 'volvete a Urugua'”. Ahora me estaba preguntado por mi programa del domingo."

Estefi: "Yo escuché una sacadita de cuero. Yo escucho todo"

