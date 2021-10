Grave comentario de un famoso periodista contra Chiche Gelblung: "En dos meses te vas"

Flavio Azarro lanzó una polémica teoría sobre el trabajo y la muerte, con la que Chiche Gelblung coincidió, a pesar de los numerosos cruces que tuvieron.

Flavio Azzaro comparó a Chiche Gelblung con Mirtha Legrand por la dedicación que le pusieron y le siguen poniendo a su trayectoria laboral, pero para hacerlo hizo un comentario durísimo, con su compañero enfrente suyo. Si bien los panelistas de Polémica en el bar se cruzaron con fiereza en más de una oportunidad, en esta ocasión los periodistas coincidieron en la apreciación de Azzaro, pese a su cruda definición.

La reciente internación de Mirtha Legrand volvió a poner en el centro de la escena su amor por la conducción de las históricas mesazas. Aunque también algunas personas también se atreven a agregar que el trabajo para la diva de 94 años es una necesidad. Así lo consideró Chiche Gelblung, otra personalidad que lleva muchos años en la televisión. "Las luces de la tele son el oxígeno de Mirtha, muchachos", aseguró el periodista de 77 años, que suele jactarse de las pocas veces que faltó a Polémica en el bar. Sus ausencias en el ciclo de América se dieron cuando estuvo internado en terapia intensiva debido a un cuadro de neumonía que puso en riesgo su vida.

Coincidiendo con el punto de vista de su compañero, Flavio Azzaro lanzó una polémica teoría: "¿Chiche, vos por qué seguís trabajando? No es por la plata. En parte es porque si vos dejás de laburar, en dos meses te vas". Pese a la sorpresa que podrían haber causado las palabras del periodista deportivo, Chiche Gelblung no se molestó ni se escandalizó, sino que concordó con su razonamiento.

"Me muero. Toda la gente que deja de trabajar, se muere", coincidió el histórico periodista. Inmediatamente, Chiche continuó detallando sus argumento: "Es que cuando vos tenés este tipo de trabajo, que te da adrenalina, es muy difícil. Para mí, cada día empieza un nuevo desafío". "¿Cuántas veces pensaste ‘si dejo de laburar me muero’?", insistió Azzaro. "No entra dentro de mi menú", descartó el histórico periodista la posibilidad de dejar de trabajar.

