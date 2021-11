Gran susto por un accidente en vivo en el programa de Guido Kaczka: "Me golpeé"

En medio de una emisión de Bienvenidos a bordo sucedió lo que nadie esperaba. Guido Kaczka fue sorprendido en vivo.

Guido Kaczka se mostró estupefacto en un momento vivido en su programa de televisión, Bienvenidos a bordo. El presentador debió reaccionar ante un accidente motriz que tuvo una de las celebridades que participan de su ciclo cotidianamente y no pudo ocultar su risa.

Se trató del actor Dan Breitman, quien bajaba las escalinatas de la tribuna cuando se tropezó y se fue de boca al piso, junto con una de las secretarias del programa. "¡Uy, guarda, Dan!", atinó a decir la ex pareja de Florencia Bertotti, cuando el cuerpo del artista ya estaba desparramado en el suelo. "Me caí mal", expresó el intérprete de Nacho en la telenovela Guapas.

"Me golpeé, pero estoy bien. Fue de la emoción. Quería salir y hacer la medialuna", explicó el actor, en alusión a la pirueta que iba a realizar antes de caer en el intento. Sin darse por vencido, Breitman se levantó del piso, tomó envión e hizo una perfecta medialuna, a pesar de haberse mostrado algo adolorido por su golpe en la rodilla.

La palabra de Guido Kaczka sobre el adiós de Teté Coustarot e Iván de Pineda

Iván de Pineda y Teté Coustarot con dos icónicos personajes de los programas de preguntas y respuestas de Guido Kaczka, que este año decidieron darle la espalda al conductor y se mudaron a otros canales. Tanto de Pineda, que conduce Pasapalabra por Telefe, como Coustarot, quien lleva adelante La Hora Exacta en El Nueve, consiguen grandes números de rating en sus nuevas apuestas. "Ellos en este formato podrían haber estado perfectamente (Por Los 8 escalones del Millón. Los hubiera llamado, me encanta trabajar con ellos, pero trato de no ser nostálgico en el sentido de lo diferente que tienen estos escalones, y me tiene muy entusiasmado porque lo repensamos mucho, es un formato de nuestra productora y el canal que debe ser de los mejores que tenemos, y creo que va a ser muy exitoso como el anterior, que fue vendido al exterior", lanzó el conductor, en diálogo con Clarín.

"No tiene que tratar de que ande lo mejor posible, pero también hacer que el programa esté bueno. No lo vivo como una cosa tan extrema, ni para un lado ni para el otro. Obviamente quiero que funcione bien, más vale, y con el cambio de horario, el canal busca lo mismo que todos los canales. Nosotros, los conductores y las productoras, acompañamos ese proceso y tratamos de que funcione. Si la gente mira mucho un programa, mejor", agregó en referencia al rating, en el mismo reportaje.