Gran Hermano: Thiago quedó en placa por primera vez y estallaron los memes

El participante recibió votos y quedó en placa por primera vez en tres meses de competencia en Gran Hermano. Los internautas no se la dejaron pasar.

Luego de tres meses de competencia en Gran Hermano, Thiago quedó por primera vez en placa e hizo estallar los memes. Esta instancia se dio luego de que el participante repitiera reiteradas veces que “quería quedar nominado” y tras mostrar ciertas actitudes que disgustaron a sus compañeros.

El participante se enfrentó con varios compañeros en las últimas semanas e incluso fue acusado de “faltar el respeto”. Sin embargo, su vínculo con el público empezó a flaquear cuando demostró poco interés en la relación amorosa que mantenía con Daniela.

Finalmente, este miércoles 11 de enero, Thiago llegó a la instancia de placa por primera vez y los internautas aprovecharon para sacar a relucir sus mejores memes al respecto.

Los mejores memes por la primera placa de Thiago

Entre lágrimas, Alexis dijo lo que nadie esperaba sobre Thiago de Gran Hermano

Alexis "Conejo" Quiroga fue el decimoprimer eliminado de Gran Hermano. Y en su primera aparición de los debates del programa emitido por Telefe, que tuvo lugar el pasado martes 10 de enero, se largó a llorar y lanzó un inesperado comentario sobre su relación con Thiago Medina.

Consciente de que "Conejo" y Thiago tuvieron una gran relación durante buena parte del programa, y que luego se mostraron distantes a raíz del reingreso de Daniela a la casa, Santiago del Moro le consultó si le molestó que el joven lo votara en la última gala de eliminación.

"Te mentiría si te diga que no me dolió, pero sé dividir", explicó Alexis, que se mostró comprensivo por el cambio de actitud que tuvo Thiago. Y luego advirtió: "No lo considero traición sino parte del juego". En tanto, aseguró que su amigo se vio influenciado: "Sabía que Daniela le estaba enjuagando la cabeza. Desde que ella entró Thiago era otra persona".

Asimismo, el cordobés dejó en claro que pese a lo sucedido le tiene un gran aprecio a Thiago y que la relación que ambos tienen no cambiará en absoluto porque comprende cómo son las reglas del juego de Gran Hermano: "Acá está el claro ejemplo de la división entre juego y cariño".