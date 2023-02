Gran Hermano se cansó y apuró a Marcos: incómodo momento en Telefe

Gran Hermano puso contra las cuerdas a Marcos Ginocchio con picantes preguntas durante la gala de nominación. El tenso momento que se vivió en la pantalla de Telefe.

En el reality más exitoso del momento en la TV argentina se presentó una situación sumamente incómoda. Durante la gala de nominación del pasado miércoles 8 de febrero, la voz de Gran Hermano apuró a Marcos Ginocchio, mientras realizaba la votación de la semana, situación que se vivió con tensión en el estudio de Telefe.

Tras ingresar a la sala de nominación, el participante salteño comentó a quién quería votar: "Los dos primeros (votos) van a ser para Lucila porque con ella no tengo tanta relación como con otros compañeros". Y luego agregó: "Y el otro voto a Daniela porque, si bien tenemos buena relación, no tengo tanta afinidad con ella como con otros compañeros. Así que esa es mi nominación".

A diferencia de otras galas, el locutor de Gran Hermano optó por indagar más acerca de las razones por las cuales los participantes nominaron. "Siempre, creo que votás por afinidad. Nunca por estrategia. ¿Es así?", le consultó a Marcos. Y el joven de 22 años consideró: "Es que yo creo que mi mejor estrategia es hacerlo desde el corazón porque, si bien no se toma tanto como juego, yo creo que si se quedan las personas con las que mejor me llevo, en ese sentido, tengo menos probabilidades de que yo quede nominado. Entonces creo que me sale del corazón y bueno...".

Marcos Ginocchio suele comentar que nomina "por afinidad" en Gran Hermano.

"O sea, estás jugando, es tu juego", apuntó Big Brother, que intentó poner contra las cuerdas al concursante. "Eh..., sí, no sé, es como que siento que lo mejor que me pueda salir va a salir del corazón", respondió Ginocchio. "Y si bien puede ser que en ese sentido no sea tanto juego, de alguna manera es bueno porque comparto con personas que yo quiero y de alguna manera no termino con tantas probabilidades de ser nominado", agregó, con cierta timidez e incomodidad.

Finalmente, y para cortar con el aire tenso que había en la sala de nominaciones, Gran Hermano cambió de tema y preguntó: "¿Y hoy pensás que podés ser nominado?". "Sí, puede ser, quizás..., no lo sé", sostuvo Marcos. "Es parte del juego", cerró la voz de GH.

Filtraron el pacto secreto que hizo Marcos antes de entrar a Gran Hermano

El joven salteño es conocido en el programa por mantener un perfil extremadamente bajo desde que entró. Es tan poco lo que se sabe de su vida que incluso sus propios compañeros quieren saber más sobre su vida personal, especialmente sobre sus vínculos románticos, un tema que siempre evita tocar.

Marcos había contado que antes de entrar al programa había terminado una relación con una chica. Sin embargo, no brindó demasiados detalles al respecto. En este contexto de incertidumbre, ahora se filtró que Marcos en realidad seguiría de novio con esta joven, pero que hicieron un pacto antes de su entrada a la casa.

“Me contaron que antes de entrar a la casa acordaron con su novia el bajo perfil de la relación”, aseguró Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), a través de su cuenta de Twitter. Entre los comentarios, varios usuarios de la plataforma coincidieron en que, si eso es cierto, es una estrategia muy inteligente, ya que al salir de la casa los participantes y sus seres queridos sufren un alto nivel de exposición.