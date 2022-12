Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 14 de diciembre

Luego de ser convocados al confesionario para emitir sus votos, los participantes definieron las placa de nominados.

A un día de que ingresen nuevos competidores a la casa de Gran Hermano, los concursantes realizaron la última nominación con sus compañeros originales. Tras la salida de Agustín, "el estratega" de la casa, los participantes empezaron a demostrar rasgos competitivos que antes ocultaban y esto les jugó en contra a muchos para la gala de nominación.

De los participantes que quedaron en placa, uno de ellos abandonará el reality show este domingo 18 de diciembre, la última gala de eliminación del año. Precisamente, ni el 25 de este mes ni el 1 de enero se emitirá la gala de eliminación por las fiestas, por este motivo, hay mucha expectativa por saber quién se irá de la casa y cambiará rotundamente el juego.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Quién quedó el placa este miércoles

La placa quedó conformados por cuatro participantes, precisamente entre Alexis, Daniela, Romina y Julieta. El resultado final de la placa se dio a conocer cerca de la medianoche del miércoles, luego de que la producción muestre las votaciones de todos los participantes y anuncien los resultados de la nominación espontánea.

Además, en la velada del jueves, justo el día en que ingresen nuevos participantes, Thaigo, quien ganó el liderazgo de la semana, salvará a uno de sus compañeros de la nominación.

Cómo votaron los participantes

Romina: le dio dos votos a Alexis "El Conejo" y uno a Maxi

Walter "Alfa": le dio dos votos a Daniela y uno a Maxi

Daniela: le dio dos votos a Walter "Alfa" y uno a Maxi

Thiago: le dio dos votos a Romina y uno a Coti

Marcos: le dio dos votos a Nacho y uno a Daniela

Maxi: le dio dos votos a Julieta y uno a Romina

Julieta: le dio dos votos a Alexis "El Conejo" y uno a Maxi

Nacho: le dio dos votos a Daniela y uno a Alexis "El Conejo"

Alexis "El Conejo": le dio dos votos a Romina y uno a Nacho

Coti: fue la autora de la espontánea y le dio tres votos a Julieta y dos a Daniela

Una participante de GH reveló que ya está nominada y Pluto TV cortó la transmisión

Coti de Gran Hermano le contó a Alexis "El Conejo" que estaba sancionada en medio de una charla y Pluto TV cortó la transmisión al instante, por lo que no se pudo saber de qué se trataba la reprimenda que la producción de Telefe le había puesto a la joven.

"El Conejo" le consultó a Coti si había averiguado si podía contar que estaba sentenciada y la creadora de la viralizada frase "Que se vacha" le respondió: "Fui a preguntar lo de la sanción". El tono en el que la pareja hablaba dio a entender que la conversación sobre la sanción iba a continuar pero en ese momento se cortó la transmisión y dejó con esa intriga a todos los espectadores.

Esta situación se pudo ver en un video que compartió una cuenta de Twitter y ese posteo recibió variados comentarios por parte de los usuarios que siguen lo que sucede en la casa de Gran Hermano a cada minuto. "Sentenciada? El conejo cree que está en el bailando", "Necesito que alguien grite que es traicionera así la nominan. Seguro hizo la espontanea y dicen que a nacho", "Es una estrategia. Fue a preguntar si podía decir que esta sancionada para q no la nominen" y "Estrategia gente a estos dos le creen x dios" fueron algunas de las especulaciones que la gente hizo en las redes sobre lo ocurrido.