Gran Hermano: quién fue el nominado salvado de la eliminación

La ganadora de la inmunidad semanal salvó a uno de sus compañeros de la instancia de eliminación y generó gran polémica.

La tercera semana de Gran Hermano llegó llena de estrategias y polémicas. Las formas de juego cada vez resultan más complejas e incluso algunos ya empiezan a mostrar su doble cara para avanzar en la competencia . Y aunque cada vez se incentiva más a la competencia entre los concursantes, las alianzas no flaquean. Sin ir más lejos, este jueves 3 de noviembre, Romina salvó a uno de los participantes nominados en la placa y demostró a qué equipo apunta.

Tras haber ganado la inmunidad de la semana y coronarse como la líder de la semana, Romina Urigh tuvo la difícil decisión en sus manos de elegir a qué nominado de la placa salvaría de la eliminación. Entre sus opciones se encontraban Agustín, Juan y "El Alfa", Mora y Daniela. Sin embargo, un día antes de anunciar a quién salvaría, la participante aseguró que elegiría a "quien más chances tenía de quedarse afuera".

Minutos antes de anunciar su decisión a Santiago del Moro, Romina añadió: "No me quiero arriesgar a que falle mi estrategia. Va a ser más intuición y me voy a guiar de cosas que pasaron en la semana. Pero me pone mal". Esta declaración generó gran incertidumbre, ya que no dejó ningún panorama claro del participante que iba a salvar.

Finalmente, cuando llegó el momento de anunciar su decisión, Romina tuvo que pararse delante de todos sus compañeros para decirles la determinación a la cara. En este marco, anunció que como líder salvaría a Daniela de la placa. De este modo, quedaron en carrera para la eliminación Agustín, Walter "Alfa", Juan y Mora.

La broma pesada que hizo explotar a Alfa de Gran Hermano: "Tengo los huevos llenos"

Walter "Alfa" Santiago explotó de furia en Gran Hermano por una broma pesada que hicieron en la habitación de los varones y lanzó una picante amenaza. "Te voy a llenar la bombacha", disparó muy enojado el participante de 60 años contra sus compañeras en el reality de Telefe.

Una nueva guerra se avecina en la casa de Gran Hermano. Es que varios integrantes de la casa más famosa del país le hicieron una broma pesada a otros compañeros, que, lejos de tomárselo con gracia, explotaron de bronca y prometieron represalias contra los "graciosos".

El primero en notar que le habían hecho una broma fue Alfa, que al revisar su almohada encontró un huevo y notó que le habían tirado talco para pies. "Qué manera de romper los huevos", se quejó el participante de 60 años mientras iba a dejar en la cocina lo que halló en su cama. Rápido para acusar, el "Conejo" Alexis apuntó contra Nacho, quien se desentendió al instante.

Pero entonces los demás ocupantes de la habitación de los varones empezaron a notar que sus almohadas estaban llenas de talco. Tanto "Conejo" como Juan Reverdito comenzaron a sacudir sus sábanas, al igual que Marcos. "Tengo los huevos llenos", siguió quejándose Alfa, mientras Reverdito les advertía a las mujeres que se prepararan para la respuesta que se venía.

"Te voy a llenar la bomba de hormigas", amenazó por su parte Alfa, muy enojado con la broma pesada que les hicieron. Esta clase de "chistes" junto con esconder comida son acciones con las que algunos jugadores buscan desestabilizar a sus compañeros y generar peleas o mal clima, por lo que fueron más que usuales en las distintas ediciones de Gran Hermano a lo largo de los años.