Gran Hermano: la estrategia secreta de Camila Lattanzio para ganar

Revelan cuál es la estrategia de Camila Lattanzio, la nueva participante de Gran Hermano, para ganar.

Salió a la luz cuál es la estrategia de Camila Lattanzio, la nueva participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) que se incorporó a la casa junto con Ariel Ansaldo, de 45 años.

Camila es oriunda de Ituzaingó, trabaja vendiendo autos en una agencia familiar y su pasión es tocar música clásica en su piano y cantar cumbia. Entró al reality con la promesa de "revolucionar Gran Hermano", y apenas puso un pie adentro, les dijo a sus compañeros que ni siquiera se sabía los nombres de todos, ya que había estado de viaje y no había visto el programa.

Tal como muchos televidentes sospechaban, esto no es verdad y es parte de una estrategia: Camila no viajó en los últimos días y además se vio todo el programa. Su hermana Florencia habló sobre esto en sus redes sociales y contó: "Es cierto que mi hermana estuvo afuera, de viaje, pero fue un mes nada más. Después sí se enganchó con el programa y estuvo al tanto de lo que pasaba".

Esto terminó de confirmar que la estrategia de Camila, quien ya dejó ver su personalidad efusiva y extrovertida desde el primer minuto, sería acercarse a los participantes fingiendo que no sabe nada sobre ellos. Mientras dentro de la casa la mayoría aún no se acostumbra a su presencia, afuera la mayoría de los televidentes la apoyan e incluso opinan que hacía falta un personaje con su personalidad dentro de la casa.

Quiénes son Camila y Ariel, los nuevos participantes de Gran Hermano

En su presentación, Camila Lattanzio dijo: "Vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano. Soy de Ituzaingó, soy pianista, toco hace 12 años música clásica pero en cuarentena me di cuenta que eso no era lo mío: a mi me gusta cantar cumbia. Soy vendedora de autos, hace unos meses falleció mi papá y me tocó hacerme cargo de la agencia de él". Además, contó que tiene una hermana gemela y un chanco como mascota.

Por su parte, Ariel Ansaldo contó: "Era muy fachero. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kg. Mi nombre es Ariel Ansaldo, tengo 45 años y soy de Berazategui. Licenciado en Comunicación Social, estudié teatro, coordiné viajes de egresados".

Y reveló que en plena pandemia armó El quincho de Ansaldo, "una parrilla donde la gente viene a comer y a psicoanalizarse". Sobre su personalidad, dijo ser "manipulador" y prometió "entrar a la casa para hacer divertir a la gente". "Me encanta reírme de mi mismo. Cuando entré a la casa, los voy a volver locos", aseguró.