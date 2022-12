Gran Hermano: el violento comentario de Alfa que hizo llorar a Julieta

Alfa de Gran Hermano incomodó a Julieta Poggio con un violento y desubicado comentario.

Walter "Alfa" Santiago volvió a quedar en el centro de la polémica en Gran Hermano y recibió muchas críticas en redes sociales por un comentario desubicado que hizo sobre el cuerpo de Julieta Poggio, que no se lo bancó y quebró en llanto. "¿Qué te pasa?", cruzó la joven participante a su compañero de 60 años, visiblemente incómoda.

Con el correr de las semanas, las situaciones polémicas no paran de acumularse en Gran Hermano, donde la convivencia empieza a ser cada vez más complicada, debido principalmente al cansancio de los participantes. En las últimas horas, Julieta Poggio sumó un nuevo hecho a la semana algo complicada que vivió por lo incómoda que la hace sentir Agustín Guardis.

Pero no fue "Frodo" el responsable del mal momento de Julieta sino que fue Alfa. Es que mientras se encontraban en la cocina junto con Romina y Nacho, el participante de 60 años hizo un comentario fuera de lugar sobre el cuerpo de su compañera. "Estás más gorda vos Juli", opinó Alfa, sin que nadie le pidiera que diera su parecer.

"¿Qué te pasa?", le respondió la modelo, tan incómoda como sorprendida por los dichos de su compañero. Sin reconocer que su comentario molestaba a Julieta, Alfa insistió: "Que estás más gorda que cuando entraste". Entonces la participante aseguró que ya sabía mientras buscaba con la mirada que Romina y Nacho se metieran para decirle algo al participante de 60 años.

Pero solamente Nacho ensayó un tibio "no, no, no", por lo que Alfa se envalentonó y siguió con los comentarios fuera de lugar. "Sí, estás mucho más gorda, se nota. Cuando entraste eras una tabla, ahora ya estás...", agregó el integrante más viejo de la casa, haciendo el gesto de que Julieta tenía panza y poniendo cara de asco. Cuando Alfa buscó complicidad en Nacho, el joven negó pensar igual que su compañero. "Me dijiste a mí, 'están todas más gordas'", insistió el participante de 60 años, generando fuertes críticas en redes sociales por su actitud fuera de lugar.

Con Cata, la participante eliminada en la última gala de domingo, suman 7 los participantes fuera del reality: Tomás Holder, Mora, Juan, "La Tora", Martina y Juliana cierran el listado de posibles re ingresantes a la casa más famosa de la televisión argentina. En este escenario, el portal Diario Show reveló que Juliana, quien vive en Santa Fe, y Cata están viviendo juntas en un hotel de Vicente López, cubierto por la producción.

Mientras tanto, los participantes que siguen en la competencia se preparan para el ingreso de nuevas caras al juego y de la vuelta de algunos de sus ex "hermanitos" en los próximos días. Coti, Daniela, Alfa, Thiago, Maxi, "El Conejo", Romina, Nacho, Agustín, Marcos y Julieta siguen tejiendo alianzas y sumando conflictos para disfrute de los televidentes que siguen a diario la vida en la casa.