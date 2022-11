Gran Hermano: el asco de Daniela y Julieta por la suciedad de los varones

Las participantes de Gran Hermano irrumpieron con una fuerte denuncia para los varones de la casa, a quienes criticaron por la falta de sanitización de su dormitorio.

Las peleas en Gran Hermano no dejan de surgir: la nueva disputa tuvo como protagonistas a Julieta y Daniela, quienes denunciaron a los varones por la falta de limpieza en su dormitorio. La fulminante declaración de las participantes sobre los olores que generan malestar en la casa.

En un recorte viralizado en Tik Tok puede verse como Daniela y Julieta estaban enojadísimas por la suciedad de las bachas de los baños de la casa de Gran Hermano, llenas de pelos. Juntas, encararon hacia el dormitorio de los varones para increparlos por la falta de sanitización de los lugares comunes y se encontraron una desagradable sorpresa: el olor del cuarto.

Fue Julieta quien marcó el "olor a baño" del cuarto de hombres, y con su compañera procedieron a rociar el lugar con perfume ambiental. El recorte no pasó desapercibido y tuvo una decena de comentarios de usuarios que se pusieron del lado de las chicas: "como no va a haber olor en los dormitorios si no tienen una sola ventilación", "es olor a baño literal " JAJAJAJJAJAJ la amo" y "uh la entiendo, una bronca cuando dejan todos los pelos" fueron algunas de las reacciones de quienes empatizaron con Daniela y Julieta.

Julieta saludó a su novio y Marcos reaccionó de la manera más esperada: el incómodo video

Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano, le mandó un cálido saludo a su novio Lucca Bardelli mientras sostenía una foto suya. Sin embargo, el foco no estuvo puesto ahí: las cámaras enfocaron la cara de Marcos Ginocchio, con quien hubo varios acercamientos, por lo que se generó un incómodo momento al aire en Telefe.

Santiago Del Moro tuvo una conversación con los integrantes de la casa de Gran Hermano, y allí le hizo un par de preguntas a Julieta. "¿Cómo se llama?", indagó con respecto a su novio. "Lucca, mi bebé", expresó conmovida mientras se observó inmediatamente la reacción de Marcos.

En ese momento, Del Moro quedó con una sonrisa en la cara por unos segundos en silencio, generándose un incómodo momento. "¿Me bancás un minuto?", soltó el conductor, quien se fue al corte. Cabe recordar que Marcos y Julieta protagonizaron varias situaciones en la casa a tal punto de que televidentes y sus propios compañeros los vincularon afectivamente.