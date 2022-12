Gran Hermano analiza una nueva expulsión de un participante: problemas en Telefe

En Gran Hermano evalúan la posibilidad de expulsar a otro participante del programa por haber violado las reglas del juego. El nuevo conflicto de la producción de Telefe que da que hablar en las redes sociales.

La casa de Gran Hermano está muy movilizada. Luego de la expulsión a Juliana Díaz, y tras varias denuncias realizadas por parte de las redes sociales, se conoció que la producción de Telefe analiza la posibilidad de echar a otro participante del famoso reality.

Se trata de Daniela Celis, que el pasado lunes 26 de diciembre volvió a entrar a GH por medio del voto del público. La joven ingresó al reality con el objetivo de vengarse de Thiago Medina y, según indicaron diversas cuentas de Twitter, cometió varias infracciones: filtró información sobre lo que vio cuando se encontraba fuera de la casa.

"No entiendo por qué estás así con Thiago", le preguntó Romina Uhrig en el patio. Daniela dio a entender que no podía responder, pero luego dio un indicio claro de que fuera del programa vio algo que cambió todo por completo su mirada sobre el joven. "Ah, de eso les quiero contar un poco... mucho no les puedo decir, pero evidentemente todo es por algo".

"¿Habló boludeces de vos?", indagó Romina. Y finalmente, la mujer oriunda de Moreno (Provincia de Buenos Aires) le aclaró: "No puedo decir eso, pero yo me fui enamorada y después...". Incluso, en otra escena que se pudo ver, Daniela cantó un tema en el que trató de responder qué le pasó con Thiago.

Daniela Celis, participante de Gran Hermano, está en el ojo de la tormenta.

Los comentarios de las redes que denuncian que Daniela debe ser expulsada de Gran Hermano

Juliana reveló la verdad detrás de sus infracciones por las que fue expulsada de Gran Hermano

En diálogo por segunda vez con el debate de Gran Hermano, Juliana aclaró los rumores y explicó los motivos de su actitud que no dejó de llamar la atención de público. Precisamente, la participante santafesina infringió una de las normas principales del juego: contó detalles del exterior y rompió el aislamiento de sus compañeros que nunca salieron de la casa.

En primera instancia, Juliana reveló que la noticia le cayó como un balde de agua fría y que incluso le pareció un tanto brusca. "Estoy un poquito angustiada, pero bien", comenzó sobre sus emociones. Luego, añadió: "Me hubiera parecido bien que me anuncien la primera sanción antes, porque nunca me informaron. Eso me hubiese parecido más justo y no la expulsión directa. Me pareció fuerte y repentino cómo me sacaron de la casa, muy poco cuidado".

En este marco, la participante aseguró que sus declaraciones no habían sido adrede y que no se dio cuenta de lo que hizo hasta que lo vio. "No pensé que las cosas que yo dijera sobre lo que vi en Pluto Tv o esas cosas iban a generar cosas en mis compañeros. Pensé que eran comentarios irrelevantes", confesó. Además, analizó: "No me justifico ni ahí, soy muy bocona".

Por otro lado, Juliana "Tini" Díaz reveló: "Hay muchas cosas que dije porque era más fuerte que yo. No pensé que era motivo de expulsión. Que no se malinterprete, yo tenía muchas ganas de entrar, si hubiera sabido no me hubiera ido tanto de boca”. Por último, la exparticipante negó los rumores de querer ingresar para "conseguir más canjes" y aseguró: “El afuera me encanta, pero estaba más feliz por la segunda oportunidad de volver a entrar”.