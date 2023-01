Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Julieta

La participante utilizó la herramienta y perjudicó a dos de sus compañeros a la hora de definir la placa de nominados.

Julieta Poggio utilizó la nominación espontánea en Gran Hermano, una de las herramientas más peleadas por los participantes, y perjudicó a dos compañeros del reality show. La participante emitió sus votos correspondientes en el confesionario y sorprendió a todos los televidentes.

La concursante empezó a mostrar su estrategia de juego en el programa y le dio tres y dos votos correspondientes a dos de sus compañeros. Luego de la eliminación de Maxi, Poggio quiso asegurarse que sus amigas continúen en carrera y le sumó más puntos negativos a aquellos compañeros que no le importaban tanto.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Finalmente, se conoció que Julieta le dio dos y tres puntos a Agustín y Ariel respectivamente. "De Agustín me molesta que quiere que todo el tiempo le tengamos miedo. Y de Ariel no me gusta que es bastante personaje, me parece buen tipo pero siento que exagera", mencionó entre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Julieta acorraló a Marcos en Gran Hermano y lo puso nervioso: "Me guiñó"

Julieta Poggio se sinceró con Marcos Ginocchio en Gran Hermano y lo acorraló con una situación que pasó ni bien ingresaron a la casa. Los participantes se encontraban en el living con sus compañeros, cuando la joven le revolvió la memoria con una serie de comentarios.

"Posta que el primer día estaba en la habitación y decía 'ay, me guiñó el ojo'", expresó Julieta sobre lo que hizo Marcos apenas entraron al reality show de Telefe. Sin embargo, la defensa de "El Primo" fue que tiene un tic en uno de sus ojos, y es por eso que se dio esa situación.

En ese momento, Daniela se metió en la conversación para decir que a ella también le pasó lo mismo. "¡A mi también! A las nueve nos pasó lo mismo, fue muy gracioso", indicó en referencia a que las otras chicas que ingresaron percibieron algo parecido.

Tras este comentario, se encendieron las redes sociales, que durante el tiempo que está Gran Hermano en Telefe, se encargaron de crear a la pareja de Marcos y Julieta, independientemente de que no haya pasado nada. "Acá solo la mira a ella"; "De un ojo tiene un tic y con el otro no", fueron algunos de los comentarios expresados por parte de los fanáticos del programa.