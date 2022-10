Gran Hermano 2022: ¿Podrán ver el Mundial Qatar 2022 dentro de la casa?

El exparticipante y productor de Gran Hermano, Gastón Trezeguet, dio a conocer detalles sobre la nueva edición del reality show en Telefe.

La edición 2022 de Gran Hermano se dará en simultaneo a los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El reality show se estrenará el próximo 17 de octubre por Telefe y se desarrollará en una nueva casa hecha desde cero en los Estudios Pampa de San Isidro.

El exparticipante del reality, Gastón Trezeguet, dio a conocer algunos detalles de esta apuesta de Telefe y se refirió de manera directa a qué pásará con aquellas personas encerradas que quieran ver el Mundial desde la casa. "Va a ser rico ver cómo alguien que quiera ver el Mundial esté encerrado en una casa. Vamos a ver si GH les va a permitir ver algún partido", soltó el concursante de la primera edición del programa en 2001. Según trascendió, los participantes deberán cumplir con desafíos para poder ver a la Scaloneta.

Trezeguet aseguró que esta edición de Gran Hermano tendrá una gran diversidad en sus concursantes, en todos los aspecto: "No solo en lo que respecta a la sexualidad, sino en formas y estilos de vida, en edades", comentó el productor de televisión. Gastón fue uno de los participantes más estrategas de la primera edición del show, donde Marcelo Corazza resultó ganador. "Yo fui un gran estratega en un momento en el que eso estaba mal visto. Creo que con el tiempo, eso cambió y ahora pasó a ser premiado por el público. Es lo mismo que el truco: que yo te tire el ancho de basto o te mienta en el envido no quiere decir que sea una mala persona. Es parte de un juego", explicó en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial.

El duro relato de Tamara Paganini sobre la exposición tras salir de Gran Hermano

"En ese momento no había ni siquiera teléfono con cámara, yo estaba aprendiendo lo que era un mail, no había información. No esperábamos ni locos todo lo que nos pasó", contó Paganini en diálogo con LAM, sobre lo inesperado que fue el golpe de fama que tuvieron los participantes de la primera edición de GH. Y sumó: "No podía entender que la gente me corriera por la calle, que tuvieran una remera con mi cara. La gente te ama o te odia, pero en ese momento el hater te escupía literalmente en la calle. Me pasaba de ir caminando con mi novio y dos pibas de 20 años se me pararan enfrente y que me dijeran ‘puta de mierda’".