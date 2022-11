Gran Hermano 2022: cuál será la sanción a La Tora por romper las reglas del juego

La participante se quitó el micrófono para hablar con un compañero y la producción definió su futuro en el programa.

Luego de la eliminación de Mora, la casa de Gran Hermano quedó aún más dividida que antes. Los diversos equipos conformados comenzaron a poner sus estrategias en acción y demostrar quiénes son fuertes en la competencia. Sin embargo, aunque dentro de la casa están permitidas muchas cosas hay ciertas reglas estrictas a cumplir y cuando esto no sucede, se aplican fuertes sanciones. Precisamente, esto es lo que le sucedió a Lucila "La Tora".

En la jornada del lunes, las cámaras emitidas por Pluto TV captaron una terrible infracción por parte de "La Tora": se quitó el micrófono para hablarle a Juan. Esta situación, que no pasó desapercibida en redes y se viralizó con rapidez, llegó a también a la producción, quienes decidieron anunciar la medida que tomarían debido a esta infracción de una de las reglas claves del reality show.

Fue Santiago del Moro el encargado de anunciar qué pasaría con Lucila "La Tora" en Gran Hermano. "Gran hermano constató un incumplimiento en las reglas de la casa", leyó el conductor del comunicado oficial de la producción. En este marco, Del Moro aseguró que, efectivamente, habrá una sanción pero que la producción tiene que analizar bien la situación y compararla con las reglas del juego.

Por este motivo, se conoció que la sanción a "La Tora" saldrá a la luz el día martes 8 de noviembre. En tanto, los panelistas de Gran Hermano analizaron cuáles podrían llegar a ser las posibles medidas a tomar. Mientras que Nati Jota aseguró que Lucila irá directamente a placa, Laura Ubfal reveló que puede que anulen los votos de la participante en caso de que haya realizado la nominación espontánea de la semana.

Fuerte denuncia contra La Tora de Gran Hermano por bullying: "Yo era pibita"

En pocos días, Lucila "La Tora" pasó a ser una participante de bajo perfil a una completamente polémica dentro de la casa de Gran Hermano. Sin ir más lejos, luego de su escándalo por la continuidad de Agustín en el reality show, una internauta denunció públicamente en Twitter que la concursante le hizo bullying hace algunos años atrás y generó gran polémica.

La usuaria de Twitter citó un video en donde se ve a "La Tora" llorando luego de conocer que Agustín había sido salvado de la eliminación y que sus amigos quedaban en placa para irse del programa. Entonces, confesó: "Un poco me gusta ver a la persona que me bullineó por primera vez odiada por un buen porcentaje del país y llorando en televisión abierta".

Luego, añadió: "La venganza nunca es buena pero a veces vale la pena". Posteriormente, la internauta explicó que la situación tuvo lugar hace unos años atrás durante una colonia de vacaciones. "Para los que sacan cuentas, no se si me lleva 4 o 5 años. Me acuerdo que yo era pibita y a ella le colgaban ya", enfatizó la joven en su cuenta de Twitter.

Y aunque si bien la usuario de Twitter aseguró que "no tenía intención de cancelar a alguien masivamente" y que Lucila "probablemente ni se acuerde de ella", confesó que se trató de "un bullying estacional". "Obviamente yo era lo mas cargoso del mundo y las chicas con toda la buena voluntad me incluían en las meriendas, pero por algún motivo ella no me quería ahí y lo recalcaba constantemente con indirectas y gestos que yo captaba", continuó. Por un lado, la internauta confesó que "no es partidaria de culpar a alguien por lo que hizo cuando tenían 15 años", pero que en Gran Hermano vio reflejadas algunas actitudes que a ella la lastimaron en el pasado. "Esta semana volví a ver las actitudes que en su momento me representaron un problema o angustia. La necesidad de maltratar a alguien y molestarlo con indirectas o actitudes agresivas", sentenció.