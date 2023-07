Graciela Borges apuntó contra la familia de Antonio Gasalla con una fuerte acusación: "Todo el verano"

La reconocida actriz rompió el silencio sobre el delicado estado de su amigo y reveló por qué se mantuvo alejada de él durante tanto tiempo.

Graciela Borges rompió el silencio y lanzó una fuerte acusación al "entorno" de Antonio Gasalla. Hace ya varios meses que el estado de salud del actor genera gran preocupación, ya que fue diagnosticado con demencia senil y la familia decidió mantener un perfil bajo al respecto. Sin embargo, la reconocida actriz no aguantó más y expuso la actitud de los seres cercanos de su amigo.

La artista habló con A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, y contó cómo vive el delicado estado de salud de su amigo y colega. “Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, empezó por contar Borges.

Sin embargo, luego confesó que, pese a que su amigo "estuvo muy bien durante el verano", se vio obligada a alejarse a de él porque no le permitían verlo. “Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Y ahora voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe cosas que me dicen: ‘Te amo’. Y yo también a él", aseguró.

Por último, enfatizó sobre el avance de la enfermedad de Gasalla y aseguró que, hasta hace unos meses, su amigo estaba mucho más consciente de lo que lo rodeaba. “Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él”, sentenció.

Una megafigura de Telefe quebró en llanto por lo que pasó con Gasalla: "Nadie te olvidará"

La farándula argentina está completamente conmovida por Antonio Gasalla. Muchos famosos lo recoradaron durante el último día, pero una megafigura fue la que más sintió el golpe. Su emoción fue tan fuerte que no pudo contener el llanto y se mostró conmocionada en público.

"Casi no puedo hablar cuando vi todo eso. Gracias a Dios, yo tengo el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años, que me hizo pasar los días más lindos de mi vida", apuntó Susana Giménez, quien fue parte del homenaje que le hicieron al humorista en los Martín Fierro 2023. La conductora terminó con lágrimas en sus ojos frente a todos los presentes en la ceremonia.

En esa línea, la diva remarcó cómo fue su relación con el actor: "Siempre riéndonos de todo. Sin libreto. Siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda". "Me parece que es un actor inigualable, magistral. No va a haber otro como él, que hiciera tantos papeles", consideró además la estrella de Telefe.

Antes de que Susana interviniera en el homenaje, en las pantallas del evento su pudo ver un sentido video de APTRA que recorrió toda su carrera y sus grandes éxitos. El actor de 82 años vive un difícil momento de salud debido a un deterioro cognitivo que ya lleva dos años.

"Encima era un actor dramático, lo he visto hacer La nena mal, que se tiraba por la venta, lo vi en Café Concert", recordó Giménez. Al tiempo que abrió su corazón y le envio un mensaje al capocómico que hizo reír a varias generaciónes: "Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo. No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más. Te quiero, Antonio".