Graciela Alfano y una historia desconocida con Cerati: "Le encantó"

Graciela Alfano reveló detalles acerca de la curiosa relación con Gustavos Cerati y sorprendió a cientos de usuarios de las redes sociales. La sorpresiva confesión de la mediática.

Graciela Alfano dejó con la boca abierta a la farándula argentina. La modelo, actriz y mediática reveló una desconocida historia que, sin lugar a dudas, sorprendió a cientos de usuarios de las redes sociales. A partir de una consulta por parte de un usuario de Twitter, reveló su curiosa relación con Gustavo Cerati, uno de los mejores músicos del rock nacional.

Una cuenta de Twitter publicó una imagen en la que Alfano posó junto a grandes artistas como Cerati, Miguel Ángel Cherutti, Cecilia Milone, Carmen Barbieri, Raúl Portal y Nito Artaza. En la misma, un usuario comentó: "Jaja, necesito el contexto de esta foto. O es lo más simple, simplemente tenía ganas de ir al teatro".

Curiosamente, el internauta resaltó que jamás hubiera imaginado ver a Cerati asistiendo a una obra de teatro de revista: "No sé... será porque nunca lo imaginé a Gus mirando teatro de revista, por eso. Qué se yo, jaja". Creer o reventar, Alfano se encontró con la imagen y le respondió que con el líder de Soda Stereo tenía una gran relación: "Era amigo y vino a verme al show. Le encantó". Y le advirtió: "Dejar prejuicios atrás es parte de evolucionar y madurar". Como respuesta, el usuario de Twitter le indicó: "Qué bueno, gracias por el dato".

Graciela Alfano contó qué tipo de relación tenía con Gustavo Cerati.

Graciela Alfano reveló si tuvo un romance con Nico Occhiato

Luego de que Nati Jota expusiera que Nico Occhiato tuvo un pequeño romance con Graciela Alfano, la propia mediática le envió un audio de WhatsApp a Rodrigo Lussich, a quien le manifestó: "Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?'".

La ex jurado de Showmatch continuó su discurso, en alusión a la verdadera relación que tiene con el joven conductor de televisión: "Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento", manifestó Alfano, que de alguna forma desmintió las versiones.