Graciela Alfano reveló una historia íntima con Jorge Porcel: "Es algo que nunca confesé"

¡Increíble testimonio en Telefe! Graciela Alfano decidió revelar una increíble historia de lo que hizo Jorge Porcel en medio de la grabación de una película.

Jorge Porcel fue uno de los comediantes más exitosos del espectáculo argentino. Sus grandes éxitos tuvieron lugar en la década del '70 y '80, con escenas sumamente machistas y misóginas que para la época estaban completamente naturalizadas. Pese a que murió en 2006, todavía quedan historias por contar sobre el actor. De hecho, Graciela Alfano dejó atónito a todo Telefe con un testimonio sumamente revelador acerca de lo que hizo "El Gordo" en medio de la grabación de una película.

En su visita al programa "Flor de Equipo", conducido por Florencia Peña, Alfano relató decenas de anécdotas desopilantes. Y una de ellas tuvo como protagonista a Porcel. "Hay algo que no confesé nunca. Viste que uno siempre trata de contar historias nuevas. A mí me preguntaron de Jorge Porcel y si alguna vez tuve relaciones con él", anticipó la ex vedette.

Por un lado, aclaró que jamás tuvo una relación íntima con el famoso actor: "Siempre me preguntaron y la verdad que con Jorge nunca tuve una relación. Yo había empezado muy jovencita en las películas y me papá les decía: 'A la nena no me la tocás, eh'. Teníamos todos como una distancia".

Jorge Porcel, histórico comediante y actor del cine y la TV argentina.

Ante la atenta mirada de Flor Peña, Nancy Pazos, Analía Franchín y Paulo Kablan, entre otros, Graciela Alfano detalló cómo fue el día que vio a Jorge Porcel teniendo sexo oral con una famosa mujer: "Un día, hablando, saca la lengua y la lengua le llegaba acá (NdeR: haciendo el gesto de que era larga). Era ancha. Lo que nunca conté y es una situación extraña para contar. Me da un poco de vergüenza para contar, pero yo vi el sexo de Jorge Porcel, pero no estuve nunca con él".

¿Qué excusa inventó para espiar a Porcel? "Lo que pasó fue que yo tenía una duda porque todas las vedettes, actrices conocidas y desconocidas, estaban en la puerta del camarín de Porcel. Yo decía: 'Este gordo algo tiene un éxito que no puede ser. Era tremendo'. Yo me hice la bolu... él tenía la puerta trabada. Había entrado una actriz muy conocida. Abro la puerta y le digo: 'Jorge, ¿qué escena van a grabar?'. Y veo a Jorge parado y a una señora practicando un felatio", señaló.

Luego, y ante la risa de los presentes, "Grace" dejó en claro que su reacción fue sorpresiva por los atributos que tenía el comediante: "Yo me quedé petrificada porque no podía creer la distancia entre la panza del 'gordo' y la cara de ella. Era grande. El miembro era enorme".

El mal momento que vive Graciela Alfano en lo personal

Graciela Alfano atraviesa un complicado momento, según recientes informes periodísticos que hicieron referencia a un problema inmobiliario que tiene la exmodelo. El periodista Carlos Monti reveló que la casa de la madre de Alfano habría sido ocupada por una persona y la situación estaría complicada, ya que hay leyes que amparan ese tipo de apropiaciones.

“Bueno, esto es lo que está sucediendo con Graciela Alfano. Te cuento rápidamente la historia. Juzgado Civil número 32. Acá hay un fuego cruzado porque apareció una tal Sánchez, que es una persona chilena que se instaló en una propiedad que pertenecía a la mamá de Graciela Alfano. La mamá de ella se llamaba Matilde”, expresó Monti en Nosotros a la Mañana.