Graciela Alfano destrozó a dos figuras de El Trece: "Hija de puta"

Graciela Alfano destrozó a dos figuras de El Trece con las que compartió pantalla en el pasado.

Graciela Alfano volvió a dar que hablar al dejar durísimas declaraciones contra dos figuras de El Trece con las que ya se había enfrentado mediáticamente en el pasado. "Muy hija de puta", describió a la legendaria vedette una de las panelistas del nuevo ciclo que se emite por la pantalla del canal del Grupo Clarín.

A lo largo de su extensa carrera en los medios y el ambiente artístico, Graciela Alfano ha sabido ganarse enemigos con sus explosivas declaraciones. Lejos de bajar la intensidad, la actriz y vedette cada vez que habla deja nuevas polémicas, tal como sucedió en las últimas horas en un móvil que dio para Intrusos en América TV.

Desde Las Grutas, Alfano escuchó una nota que habían hecho en el programa de Flor de la V con Silvina Escudero en la que la nueva panelista de Bien de mañana (El Trece) disparó durísima contra la vedette. Es que el cronista de Intrusos charló con Escudero sobre los conflictos que tuvo su compañera Cinthia Fernández y recordó su propia experiencia con Graciela Alfano. "Convengamos que Graciela... epa! Es una persona que a lo largo de toda su carrera ha tenido problemas con muchas personas. Ha sido muy cruel", comenzó defendiendo a su compañera panelista en Bien de mañana.

"Lo digo a nivel personal, ha sido muy cruel conmigo. Muy hija de puta. Aparte yo era pendeja y ella era una señora grande. Me sentí maltratada, basureada", detalló Escudero en diálogo con Intrusos. Cuando el cronista de Intrusos le marcó que Alfano aseguró que no volvería a trabajar con Cinthia Fernández, Silvina la cruzó: "Mirá qué loco. Yo trabajaría con cualquier persona, hasta con ella que ha sido malísima conmigo".

Tras escuchar las palabras de su excompañera, Graciela Alfano no se guardó nada y la trató de "maleducada". "Todos los que entran en el Bailando, conocen esto de un lado o del otro. Acá, si no te la podés bancar a los 28 años, no te podés victimizar", siguió durísima Alfano. Para cerrar, la vedette expresó: "O victimizate y hacete un gran show para que todos nos podamos divertir. Pero cuando el show termina y terminó hace 15 años, ya no da. ¿Por casa cómo andamos, Silvinita?".

El picante mensaje de Alfano para Cinthia Fernández

Pero sus fuertes palabras contra Silvina Escudero no fueron la única polémica de Alfano en su charla con Intrusos, porque también le dedicó durísimas declaraciones a Cinthia Fernández, con quien compartió panel en LAM. "Que siga hablando, que hable de lo que quiera. No importa el concepto, date cuenta de que ella lo expresa de una manera maleducada. Es bruta, es burra. Ustedes lo trataron de explicar, pero es maleducada. Cruza esa línea y ‘yo con vos no hablo’. Chau", disparó Graciela.

"Ella decía que yo la había metido en un camarín y la había zarandeado. Yo no entendía por qué. De nuevo, una idea delirante construida sin inteligencia. No sé de dónde sacó eso si nuestros camarines estaban en edificios distintos. Todo es un delirio. Los delirios no pueden ser analizados con la cabeza", contó sobre el comienzo de su enemistad con Cinthia Fernández.