Gonzalo Valenzuela confesó que cometió un delito: "Fue sin querer"

Gonzalo Valenzuela rompió el silencio sobre los rumores de que habría infringido la ley: sus declaraciones.

Un rumor salpicó a Gonzalo Valenzuela en las últimas horas y el actor tuvo que salir a contar la verdad. La fuerte acusación que lo tuvo en la mira fue que abandonó una pizzería sin pagar la cuenta. Apenas salió a la luz la noticia, el chileno fue escrachado en las redes sociales por su actitud y se vio en la obligación de explicarlo.

De acuerdo con estas versiones, la estrella de Closer había ido a una pizzería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus hijos y al momento de pagar la cuenta se tomó un taxi y se fue junto a sus hijos.

“Fue en una famosa pizzería de Palermo que es una ‘topetitud’, a la que van políticos, actores... Él llegó con tres chiquitos. No estaban quietos en la mesa, entonces ya los mozos estaban como atentos. Y en una, él entra, agarra a los tres pibes y empieza a enfilar para la puerta”, había contado Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece).

Días después, Valenzuela fue consultado al respecto por un móvil de Intrusos (América). "Se habló la semana pasada de que fuiste a comer a un restaurante con tus hijos y que te habrías ido sin pagar", indagó el movilero. Automáticamente, Gonzalo confirmó que era cierto. "La persona que dijo esto, se lo agradezco, porque es la verdad. Si no habría sido por ella, no habría pagado la cuenta", contó el actor.

"Me fui sin querer, no pagué, pero no hubo ninguna estrategia. Yo voy a esa pizzería hace muchos años, al dueño lo conozco porque es familia de mi ex. Y ese día mis niños estaban revoltosos; dijeron que tengo tres, yo tengo dos, pero cuando se portan realmente mal yo veo cinco", reconoció.

Y procedió a detallar cómo fue la situación y a aclarar que ya saldó su cuenta: "Salí a fumarme un cigarro afuera con un café, a mi niño es le había perdido la gorra, fueron con el mozo a buscar la gorra, después volvieron con la gorra, el mozo volvió a entrar, vi un taxi y me fui. Pero nunca me di cuenta. Y la verdad que agradezco mucho, porque ya pude saldar la cuenta y ya está pagada. Fue sin querer".

Gonzalo Valenzuela reveló por qué sus compañeros de elenco lo llaman "Manguera"

Gonzalo recibió el apodo "Manguera" hace bastante tiempo y muchos de sus colegas de la industria de la actuación lo llaman así hasta el día de hoy. Sin embargo, no se conocía la causa verdadera de esto. Al ser consultado al respecto, el actor chileno reveló que recibió este sobrenombre porque en una obra de teatro en la que aparecía semidesnudo tenía que usar una prótesis enorme para cubrir sus genitales. "Es verdadero. Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo", contó el actor.