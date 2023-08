González Oro hizo un desubicado chiste e incomodó a su compañeras: "Me hago"

El conductor de Nosotros a la Mañana cerró el programa de El Trece con un comentario controversial. Ximena Capristo y Mariel Di Lenarda, panelistas del ciclo, no pudieron disimular la incomodidad.

Oscar "El Negro" González Oro volvió a quedar en el centro de todas las críticas con el chiste que hizo para cerrar Nosotros a la mañana. El comentario del conductor generó incomodidad en sus compañeras Ximena Capristo y Mariel Di Lenarda, y su ex panelista, Cinthia Fernández, no dudó en salir a pegarle a través de Twitter.

Esta no es la primera vez que Fernández utiliza sus redes para cruzar al Negro Oro, dado que el domingo compartió dos historias con fragmentos del ciclo de El Trece en las que el presentador intentó ser gracioso. "Mi mejor defensa es este 'maravilloso' show del chiste", escribió la bailarina para describir el video.

Lo cierto es que este martes el periodista, luego de despedir una nota sobre la caña con ruda para honrar a la Pachamama, volvió a incurrir en un desubicado comentarios para cerrar. "Tengo un rancho en flor, un pingo que es una laja, como no tengo mujer solito me hago la...", soltó.

De inmediato, Capristo y Di Lenarda gritaron "¡No! ¡No!" para impedir que terminara el verso. Además, se agarraron la cabeza y se taparon la boca. El clip se volvió viral en Twitter y Cinthia aprovechó la oportunidad para volver a criticarlo. "Y vayan a buscar por YouTube el maravilloso chiste del señor para cerrar el programa …. Cómo no tengo mujer, Solito me hago la paja (es el remate)", indicó la exintegrante del ciclo.

Cinthia Fernández se hartó de González Oro

Cinthia Fernández estalló de furia al aire en Nosotros a la Mañana y abandonó el estudio, tras una ardua discusión con Oscar "El Negro" González Oro, conductor del programa. La situación que se vivió el pasado viernes culminó con gritos por parte de la panelista y, después de algunos minutos discutiendo, se fue del piso, completamente enojada con sus colegas. El video se volvió viral en las redes sociales y miles de usuarios notaron las fuertes internas que existen dentro del canal.

Todo comenzó cuando Fernández estaba entrevistando a Andrés Nara, el padre de Wanda. La panelista lo acusó de haber utilizado el mal momento de salud de su hija para tener su momento de fama y, al ver que el hombre evitaba responder sus preguntas, reaccionó furiosa. "El Negro" Oro intervino para calmar las aguas, pero la panelista no dio el brazo a torcer y abandonó el estudio a los gritos.

"Vos fuiste a la clínica porque estaba tu hija internada", le recriminó Cinthia al padre de la conductora de MasterChef. "No, no estaba internada, corazón", le respondió el hombre. "Le habían dado el alta y vos estuviste dos horas haciendo una conferencia de prensa. ¿A vos te molesta que yo te pregunte eso?", le contestó Fernández, indignada. "No, ninguna conferencia. No me molesta, vos estás mal informada siempre, siempre", la acusó Nara.

Cinthia se defendió diciéndole que le había hecho una pregunta "con muchísimo respeto", pero Andrés se sintió ofendido y le dijo que no había tenido nada de respeto. "Vos no tuviste respeto por tu hija, choluleando en todos los canales cuando ella tiene un problema de salud", apuntó la panelista, con un tono de voz aún más elevado.

La tensión inundó el set, por lo que el conductor los frenó y les pidió que se retiraran si pensaban seguir discutiendo: "Por favor, si hay alguna cuestión personal, la dirimen en el corte, no en una nota periodística". "Bueno, porque yo hice una pregunta periodística. Puedo preguntar las veces que se me canta", contestó Cinthia, tajante.

Oro la frenó en seco y le señaló: "No, no es así, las reglas del juego no son así". Fernández se levantó de su silla y se alejó de las cámaras furiosa, todavía con el micrófono prendido. "¿Ah, no son así? ¡Harta, harta!", se la escucha decir. Por lo pronto, la panelista no volvió a hablar sobre el tema.