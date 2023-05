Giro inesperado en el caso Natacha Jaitt: "Vamos a pedir una necropsia"

El abogado defensor Gustavo D'Elía confirmó el avance en la causa que sorprendió al mundo del espectáculo. Qué decisión tomarán con respecto a la causa por la muerte de Natacha Jaitt.

Gustavo D'Elía, el abogado de Ulises Jaitt y quien está a cargo de la causa por la muerte de Natacha Jaitt, realizó un anuncio que dio un giro inesperado. En diálogo con un programa de televisión, reveló cómo avanzarán en el marco de lo legal. "Claramente a Natacha la mataron los servicios", lanzó.

Natacha Jaitt murió el 23 de febrero de 2019 y fue encontrada sin vida en el salón de eventos Xanadú perteneciente a la localidad de Benavídez, partido de Tigre. La mediática se había caracterizado por realizar decenas de denuncias con graves carátulas como abuso de menores en el mundo del fútbol y el espectáculo.

Según la Justicia, su muerte se dio por sobredosis de cocaína, pero su hermano Ulises comenzó una investigación en la que aseguraba que se había tratado de un crimen. En este contexto, el abogado Gustavo D'Elía anunció un giro en la causa: "Sospechamos que hubo manipulación en la autopsia que se realizó. Vamos a pedir una necropsia por eso estamos pidiendo la exhumación del cuerpo".

Esta revelación la hizo la emisión del lunes 22 de mayo del programa A La Tarde que condujo Luis Ventura por América TV. "La idea es probar que el diagnostico que dice la autopsia no está reflejado en un examen cardiológico anterior", explicó D'Elía, quien dejó atónitos a todos en el estudio.

Ulises Jaitt dijo quién cree que mató a Natacha: "No tengo dudas"

Ulises Jaitt habló de la muerte de su hermana Natacha y se mostró seguro de quién le habría quitado la vida a la vedette. El conductor de radio dio nombre y apellido de la persona que cree que mató a Natacha y reveló los motivos por los que lo habría hecho.

"El que mata a Natacha es Gonzalo Rigoni, no tengo ninguna duda, que es el dueño de Xanadú. Lo que pasa que es un pez gordo de Tigre que manejaba prostitución y drogas", enunció sin tapujos el joven en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima, el ciclo que la diva conduce por Ciudad Magazine todas las mañanas.

Barbieri le preguntó al joven que tiene un programa en la radio AM 1300 La Salada si no le daba miedo hacer esas acusaciones en pleno aire televisivo y él respondió: "No. Cuando se trata de mi hermana, no. Y si no, moriremos en guerra. Amenazas no recibí. Me han escrito alguna que otra cosa en las redes, pero no les llevo el apunte. Si no guiamos por lo que escriben en las redes no se podía hacer nada".

"Esto fue un plan. Hay un policía metido que es el oficial Walter Daniel Román que es el que saca la foto y lleva la mochila, mete dos delitos. Es el que llega primero cuando no tenía que estar ahí. No pertenecía ni a la policía científica ni a la subcomisaría de Villa La Ñata. Pero llegó primero... ¿Qué hacía ahí primero? Y, ya estaba esperando. Era parte del plan. Tenía que llevar la mochila cerca de Natacha", agregó Ulises. El presentador aseguró que la causa de su hermana está encajonada.