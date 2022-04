Gimena Accardi reveló cómo su accidente le cambió la vida: "Me pasaba meses sin llorar"

Tras su accidente, Gimena Accardi anunció que vuelve al teatro e hizo un emotivo descargo sobre cómo se modificó su vida por completo.

Gimena Accardi sufrió un accidente doméstico en febrero de 2022 que le detuvo su carrera por un tiempo. La actriz tuvo que suspender las funciones de Una Semana Nada Más, la obra de teatro dirigida por Mariano Demaría que estaba haciendo en Mar del Plata junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas. Meses después de lo ocurrido y ya recuperada, anunció que vuelve al teatro y publicó una profunda reflexión en sus redes sociales sobre la salud mental.

Tras haberse sometido a una operación de urgencia por una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero, sumado a los meses de recuperación, su vida se puso en pausa y se vio obligada a mirar hacia su interior. A partir de este accidente, la actriz asegura estar mucho más sensible y conectada con sus sentimientos de lo que estaba antes.

“Me da mucha emoción estar acá otra vez y volver a subirme a un escenario a hacer lo que amo. Quería pasar por acá para decirlo públicamente que estoy muy feliz”, comenzó Accardi. A pesar de la vergüenza que le da hablar de sus emociones, confesó que ahora llora “todo el tiempo, como las personas normales”, cosa que antes no le ocurría. “Me pasaba meses y meses sin llorar, no entendía como la gente lloraba todo el tiempo... Nota mental: exponer emociones no te hace débil, te hace fuerte”, reflexionó.

“Y ahora se abrió una canilla que no cierra. Mi psicólogo debe estar feliz de que yo pueda abrirme y largar mis emociones sin sentirme débil o tonta, mostrarme así es un gran paso para mí”, continuó la actriz, y explicó que la vida la hizo “ser muy fuerte” pero también armarse “una coraza dura e impermeable”. “Parece que una triple fractura la rompió y no se va a cerrar ni con ocho clavos”, bromeó.

Historias subidas por Gimena Accardi a su cuenta de Instagram.

“Nunca hago estas cosas, nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Es mostrarles que estoy emocionada, que estoy feliz y agradecida. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. Se resiente el amor y yo lo re agradezco”, se despidió, muy emocionada.

¿Qué le pasó a Gimena Accardi?: los detalles de su accidente

Gimena estaba en su casa bajando las escaleras y a punto de sacar a pasear a su perra. Mientras bajaba, se le enganchó un pie en la correa y se cayó de lleno contra el piso, fracturándose el húmero en varias partes. Inmediatamente, tuvieron que operarla de urgencias: la cirugía duró cuatro horas y le insertaron ocho tornillos y una placa de titanio.

El post operatorio también fue un proceso bastante intenso. Quince días después, Gimena expresó: “Día 15 es hoy, post quirófano. Recién hoy puedo decir que se empezó a ir el dolor, un poco… ¡Medicada igual hasta las b...! Fue un post operatorio doloroso... que ni te explico. Pero bueno, bien, positiva, contenta, agradecida. Ya pasó lo peor, vengo bien”. En otra de sus publicaciones, le agradeció al personal de salud por haberla atendido con tanta paciencia. “Médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, limpieza, nutricionistas, cocina y camareras que me visitaron y asistieron con amor durante mi estadía sedada y dolorosa, entre rescates de Morfina, Tramadol y quien sabe ya cuántos analgésicos me dieron”, cerró.