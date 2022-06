Germán Paoloski hizo un polémico chiste transfóbico en vivo en su programa

El periodista quiso contar una anécdota de un amigo y quedó en evidencia.

Germán Paoloski está al frente del programa No Es Tan Tarde, donde recibe diferentes tipos de invitados a los que entrevista en un ambiente de confianza y distendido. Con Matías Alé sentado a su lado, el periodista quiso ser gracioso contando la anécdota de una cita que tuvo uno de sus amigos, pero el remate de la humorada dejó en evidencia un pensamiento transfóbico que fue cuestionado por los usuarios.

Matías Alé fue definido como un seductor incansable y en medio de las relatos de experiencias amorosas pasadas, Germán Paoloski relató: "Un amigo mío me dijo hace poco, lo ví, me lo encontré de casualidad, soltero él. Salió con una chica, al otro día me lo encontré y le pregunté '¿cómo te fue?' y me dice 'Un caballero la chica. Pero bueno, ya estaba ahí'. Y bueno, sobre gustos...". El conductor comenzó a reír, esperando la misma reacción de los que estaban en el estudio.

Matías Alé tardó unos segundos en entender que estaba haciendo un chiste. Pero rápidamente, el público se hizo eco del chiste transfóbico de Germán Paoloski y lo atacó en las redes. El video se viralizó en Twitter y los usuarios no tardaron en comentar lo que pensaban al respecto de la actitud innecesaria del periodista. Algunos de los comentarios en las redes fueron:

De esa forma, el público manifestó su descontento al ver este tipo de humor en la televisión. Paoloski, hasta el momento, no se expresó públicamente al respecto. Las críticas fueron tajantes y dejaron en evidencia la actitud del periodista que lejos de resultar gracioso, terminó por ofender a gran parte de los televidentes que lo estaban viendo en vivo.