Germán Martitegui no aguantó más y explotó en MasterChef: "Un desastre"

Germán Martitegui, el chef más exigente del jurado de MasterChef (Telefe), protagonizó un tenso momento con uno de los participantes, Aquiles González Sviatschi. El joven tenía cinco minutos para preparar su plato con la ayuda de Wanda Nara, pero a pesar de este beneficio, cometió un grave error. Ante esto, Martitegui se puso firme, como tantas otras veces, y le dio una dura devolución sobre su plato.

No es la primera vez que Germán incomoda a los participantes del reality de cocina al hacerles comentarios negativos sobre sus preparaciones. Además de explicarle los motivos por los que su preparación había fallado, el chef lo acusó frente a todos los presentes de haber desperdiciado el beneficio que le habían dado: la posibilidad de que Wanda lo ayudara a cocinar.

El plato que preparó Aquiles fue una torta de manzana invertida con crema inglesa de canela. Al ver que no estaba del todo cocida, Damián Betular se acercó a probarlo y dijo, con un gesto de asco: "Me cae terrible la masa cruda". Cuando Martitegui lo probó, su devolución fue aún peor: "Bueno, Aquiles. Realmente, nosotros pensamos que ibas a tener un beneficio, que ibas a aprovechar la sabiduría de Wanda en tu estación. Evidentemente, la sabiduría la tiraste al tacho de basura porque no aprovechaste nada".

"Esta torta es un desastre y está cruda. Es una lástima", concluyó Martitegui. Si bien los resultados fueron más negativos que positivos, el joven se destacó con su crema. "Dicho esto, estamos frente, a mi parecer, por ahora, la mejor crema inglesa", destacó Betular, mientras todos sus compañeros lo aplaudían. "¡Bravo, Aquiles!", lo felicitó Wanda.

