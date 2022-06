Gerardo Romano fulminó a Viviana Canosa: "Inimputable"

El actor se expresó sobre los dichos de la conductora de televisión en los últimos tiempos y lanzó una contundente definición sobre ella. Gerardo Romano habló de la posible candidatura de Viviana Canosa en las próximas elecciones.

Gerardo Romano se expresó sobre el rol de Viviana Canosa en los medios de comunicación y fue fulminante con la conductora de radio y TV. El actor habló de la psiquis de la locutora y aseguró que cree que no hay retorno.

"Lo que le pasa a esta piba no resiste el análisis, es inimputable. Se ha dinamizado, los últimos años se fue a un lugar sin retorno, sin análisis", soltó Romano después de que Canosa dejara entrever que le propusieron ser candidata en las próximas elecciones. Además, el artista se refirió al momento en que Canosa echó al ex Senador Jorge Yoma solo porque no pensaba como él.

"Lo que le hizo a Yoma... él no hizo nada irrespetuoso ni estrambótico. Es una actitud y hay que leerla dentro de su proyecto, a lo mejor quiere que Juntos por el Cambio repare en ella o (Javier) Milei repare en ella como candidata", concluyó Romano en diálogo con Jorge Rial en Sobredosis de TV. "La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, había enunciado la conductora para echar a Yoma del estudio.

Canosa dio una nota a la revista Sábado Show y allí dijo que no descarta la posibilidad de ser candidata en un cargo político, pero luego acudió a sus redes sociales para desmentirse a ella misma. "Les agradezco la atención, pero quiero aclarar que no soy candidata. Muchas gracias", escribió en su cuenta de Twitter la conductora de Viviana con Vos.

Insólita crítica de Viviana Canosa a Verónica Lozano

"¿Se acuerdan de la burla de Verónica Lozano, la esposa del lobista, que se burlaba de Wiñazki porque quería conocer a su sobrina? Vero también se llevó moral a marzo", enunció la conductora de A24 en referencia al momento en que Lozano criticó a Wiñazki, quien había mostrado su costado individualista al hacer referencia a cómo lo afectaba la cuarentena a él en plena pandemia. En uno de sus desaforados editoriales, Canosa arremetió contra la estrella de Telefe por un hecho ocurrido hace más de un año.