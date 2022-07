Gerardo Romano expuso el fracaso del macrismo y humilló a Bonelli y Alfano en vivo

Gerardo Romano protagonizó un tenso debate con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano sobre la inflación que dejó Mauricio Macri.

Gerardo Romano expuso en Todo Noticias (TN) los fracasos económicos de la gestión del expresidente Mauricio Macri en diálogo con los periodistas opositores Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Con sus argumentos y datos duros, el actor puso en evidencia por qué el liberalismo económico del macrismo destruyó la economía y dejó callados a los dos conductores.

Romano señaló que si bien es un momento muy complicado para la economía, fue Macri quien generó el mayor porcentaje de la inflación actual. "Es un racconto medio rápido, pero puede ser que esté terminando algo y empezando algo. Hay fantasmas que se agitan, como el fantasma de la inflación, la feroz interna del kirchnerismo y los niveles de inseguridad. Más o menos son esos, pero ahora aparece el dólar como protagonista del día absoluto", comenzó el actor.

"Pero no sé si hablaría de colapsos. La Argentina ha vivido desde el 'rodrigazo' hasta la hiperinflación con Alfonsín. Hemos vivido inflaciones que rondaban el 100% y llegó al 300% o al 400%. Ahora estamos en el 60% o 70%, Macri dejó el 53%, ahora estamos 15 puntos arriba", continuó Romano.

Y señaló que la inflación no es solamente un problema de Argentina sino mundial, ya que las grandes potencias como Estados Unidos también la están experimentando. "Estados Unidos está llegando al 10%. Ya sé que es anual, pero a lo que voy es que la anual de Estados Unidos era de 4% o 5%, o sea que es un 100% más de su promedio histórico", puntualizó Gerardo.

"¿Y vos pensás que los planes liberales de Macri y los ajustes apuntan a eso?", le preguntó Bonelli, a lo que el actor respondió: "Macri mostró en los planes y además lo aclaró, creo que lo dijo en un reportaje con Vargas Llosa televisivamente. Él mismo confesó su delito". "¿Vos decís que si eso avanza estamos mal?", repreguntó el periodista. "¡Ya fracasó!", cerró el actor.

Gerardo Romano fulminó a Viviana Canosa

Gerardo Romano hizo un potente descargo sobre Viviana Canosa en Sobredosis de TV (C5N) tras los reiterados derrapes de la conductora en televisión y su declaración de que no descartaba postularse para candidata política. “Lo que le pasa a esta piba es... No resiste el análisis, creo que es inimputable. Se ha dinamizado, en los últimos años se fue a un lugar sin retorno. Ya no hay análisis”, sentenció el actor.

Y recordó el momento en que Canosa echó de su programa al exsenador Jorge Yoma, a quien ella misma había llevado como invitado a su programa, simplemente porque no estaba de acuerdo con él. "Lo que le hizo a Yoma... Él no hizo nada irrespetuoso ni estrambótico. Es una actitud y hay que leerla dentro de su proyecto, a lo mejor quiere que Juntos por el Cambio repare en ella o (Javier) Milei repare en ella como candidata", concluyó Romano.