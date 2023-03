Gastón Pauls recordó con Nancy Dupláa un trauma de cuando eran novios: "Estaba debilitada"

Los artistas fueron pareja en la década del 90. Gastón Pauls y Nancy Dupláa tuvieron una profunda charla sobre su relación.

Gastón Pauls le recordó a Nancy Dupláa una situación que vivieron cuando eran novios, en su juventud, y tuvieron una profunda charla sobre sus inseguridades en aquel momento. Los actores fueron parte de Montaña Rusa entre los años 1994 y 1995.

"Yo ya consumía, no como después consumí... Lo pregunto desde el lugar más puro, ¿qué fue para vos en algún momento ver a una pareja consumiendo?", enunció el actor en medio de una entrevista a Dupláa en su ciclo Seres Libres. "Yo no veía que lo que te pasaba era la droga. No lo linkeaba con eso sino que te pasaba otra cosa que era más profunda y que obviamente te abrió la puerta para eso", respondió ella.

Pauls se refirió a una situación en la que Nancy lo encontró consumiendo y recordó: "Creía que nadie se daba cuenta y que yo tampoco estaba viendo claro". Por su parte, Nancy soltó: "Yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación. Yo me sentía totalmente debilitada. Imagínate yo ya venía sintiéndome poca cosa cuando empecé en la tele y me dijeron que tenía que hacer dieta a la semana. Yo me veo ahora flaquita. O sea me impacté con eso. Ya me veía al lado de las chicas y me veía horrible. ¿Qué hago acá?".

Nancy Dupláa, sobre su relación con Pablo Echarri

La actriz habló sobre su vínculo con el padre de sus dos hijos menores, con quien está en pareja desde hace 23 años. "Es una anormalidad. No es normal estar tanto tiempo con alguien. Es una anormalidad, o por lo menos lo que uno cree que es lo normal. Yo siento que estoy en el lugar que quiero estar desde hace tiempo y sigo eligiendo a esta persona para que esté al lado mío porque sigo compartiendo lo más esencial. Siempre hay momentos de crisis y de cambios, pero siempre con la certeza de que quería quedarme ahí, y él también", enunció Nancy en diálogo con Ciudad Magazine. Y siguió: "Eso también es lo anormal: coincidir, que a las dos personas les pase lo mismo a pesar del paso del tiempo; y entender que en determinados momentos hay que poner un ‘punto muerto’ y refundar".

"Fueron pasando los años con así, esa metodología que cada vez estamos más aceitados, y no sigue encontrando juntos: él me sigue gustando, yo le sigo gustando", cerró su descargo la actriz.