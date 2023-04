Gastón Pauls dijo lo que todos piensan sobre Pamela David: "Sentido común"

Gastón Pauls le contestó a Pamela David, luego de que la conductora de América confesara que no se siente preparada para ser entrevistada en Seres Libres.

Gastón Pauls le contestó a Pamela David luego de que la conductora reconociera que no se siente preparada para ir al programa Seres Libres para hablar sobre la trágica historia de su hermano. Es por eso que el líder de Seres Libres recogió el guante y habló con mucho respeto.

Sobre su programa, Gastón Pauls manifestò en Amèrica TV: “Lo hago con mucha responsabilidad porque lo que vienen a contarme no siempre es placentero, entonces lo hago con respeto y sentido común para no meterme de más en un lugar que a veces les cuesta mucho abrir, pero también con mucho agradecimiento”.

“Hacer un programa así le sirve al que está escuchando porque a través de un testimonio de un famoso o no famoso puede decir ‘che, esto me está pasando a mí, se puede salir. Puedo no morirme, no matarme’. Yo por respeto a la familia, de la que me siento muy cercano, guardo un respetuoso silencio sabiendo que es un trabajo diario y que lo llevan con mucha seriedad y mucho amor”.

Gastón Pauls y el recuerdo de su entrevista con Dalma Maradona

Haciendo alusiòn a la charla que mantuvo con Dalma Maradona en Seres Libres, Gastón Pauls manifestò: “Todo lo que nosotros hablamos ahí son cosas que Diego dijo, no hablamos de algo que no supiera. Lo que me pareció conmovedor es que Dalma haya podido compartir en cámara un montón de las situaciones dolorosas y hermosas que vivió con Diego y con la conciencia que tiene Dalma, Claudia y Gianinna de que eso le puede servir a una persona”.

Pamela David volvió a América TV y destrozó a El Trece

Pamela David volvió a la pantalla de América con Desayuno Americano y logró marcaciones de rating que causaron preocupación en autoridades de El Trece. La exparticipante del reality show El Bar agradeció a su público por permitirle este regreso a la pantalla chica y contó la importancia del trabajo en su vida.

El ciclo comenzó con números superiores a los 2 puntos; a las 11.24 alcanzó 2.4. Cuatro minutos más tarde, el rating de Desayuno Americano ascendió a 3 puntos. Esto posicionó al ciclo de América TV en el segundo puesto de la franja horario, debajo del ciclo Ariel en su Salsa de Telefe.

El programa de la conductora que recientemente habló del problema de salud que atravesó Daniel Vila llegó a 3.2 puntos a las 11.30 y se mantuvo en ese pico durante unos minutos. Mientras tanto, Socios Del Espectáculo (El Trece) y Que Mañana (El Nueve) empataban con 2 puntos. Al mismo tiempo, Mañanas Publicas por la TV Pública hacía 0.5.