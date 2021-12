Gabo Usandivaras dejó un conmovedor mensaje tras la muerte de su hermana: "Lloré lo que nunca"

Gabo Usandivaras publicó un mensaje conmovedor tras la muerte de su hermana Giselle en las redes. "Lloré lo que nunca", admitió.

Gabo Usandivaras transita uno de los momentos más tristes de su vida después de la muerte de su hermana Giselle a los 30 años. Por eso, publicó un extenso mensaje a través de dos historias en su cuenta oficial de Instagram (@gabousandivaras) para recordar a ella, con quien se llevaba muy bien.

El exbailarín de ShowMatch La Academia (El Trece), de 34 años, utilizó palabras fuertes para referirse a una persona con la que compartió muchísimas situaciones, en especial hasta su adolescencia. Tan bueno era el vínculo entre ellos que Giselle le ofreció su vientre para que él pudiera, en algún momento, cumplir su sueño de ser padre.

El emotivo mensaje de Gabo Usandivaras tras la muerte de su hermana Giselle

Mediante un par de stories en Instagram, el artista se sinceró a pleno para sus miles de seguidores y posteó: “Amigos, no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar". A su vez, añadió que "el alma de ´La Coca´ está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado".

"Cada uno tiene su fe, su creencia y sobre todo amor, amor por mí, amor por ella, y son fuentes de amor", profundizó el joven, al tiempo que solicitó "que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada uno desee, y pidan por la luz en el camino del alma" de su hermana.

El conmocionante mensaje de Gabo Usandivaras en Instagram tras la muerte de su hermana.

En la misma dirección, pidió que “manifiesten amor para ella, generen amor por favor. Y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía". A pura sinceridad, Gabo Usandivaras reconoció: "Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa. Pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetos de Ulises Bueno".

"En breve me llega el fernet y a mi hermana la despido como la viví. Y les juro que la siento en mi piel", siguió el bailarín. Y completó: "Así que, hacete un fernet y celebrá su paso por esta tierra. Que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias”.

Cinthia Fernández se quebró por la muerte de la hermana de Gabo Usandivaras

En LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) se enteraron al aire de esta estremecedora noticia y la panelista no pudo aguantar las lágrimas, ya que conoce al bailarín por ShowMatch. De hecho, remarcó que "es un año durísimo para Gabo" porque "perdió a su mamá y es algo que todavía no pudo procesar". A los pocos segundos, admitió: "Me angustia porque no sé cómo ayudarlo, está muy mal".

La modelo resaltó: “Recién le mandé un mensaje a su papá porque fue de una manera muy fea y estoy shockeada". Además, Cinthia repasó que "fue un año en el que él se fue a Las Vegas (Estados Unidos) para poder transitar lo de su mamá, que todavía no lo asimila. Estaba en búsqueda de un camino que fue por ella”. Y concluyó: “No sé cómo ayudarlo, es desesperante. Te abrazo y te amo”.