Furor por Juan de Gran Hermano: el video a los besos y abrazos en la calle

Tras su reciente eliminación, se lo vio muy cálido viajando en colectivo y sacándose fotos con decenas de personas.

Juan Reverdito fue el cuarto eliminado de Gran Hermano y ya se vieron los primeros destellos de fanatismo por parte de la gente. El taxista de 42 años causó furor mientras viajaba en colectivo, ya que decenas de personas le pidieron una foto, inclusive el chofer.

El exparticipante del reality show de Telefe fue quien subió a sus redes sociales el emotivo momento con los pasajeros de una línea de colectivo. "¡Bien Juan!", se escuchó, mientras se sacaba una foto con el chofer. Luego dos chicas se levantaron de su asiento para hacer lo mismo.

"¡Vamos Juan y Flash, eh!", gritó a viva voz antes de bajarse, en referencia al muñeco que lo acompañó durante toda su estadía en la casa. El taxista fue uno de los más criticados por la gente, pero las situaciones ocurridas en Gran Hermano ya quedaron lejos tras el cálido apoyo de la gente en la calle.

La historia de Instagram publicada por Juan fue replicada en Twitter y se volvió viral. "El colectivero pidiéndole foto a un tachero, momentazo para estar vivo"; "Se equivocó y pagó"; "Es la primera vez que lo veo sonreír por más de 10 segundos seguidos", fueron algunos de los comentarios.

Juan rompió en llanto tras su salida de Gran Hermano

Juan Reverdito, el cuarto eliminado de Gran Hermano (Telefe), abrió su corazón tras su salida del reality y confesó lo muy afectado psicológicamente que salió de la casa, especialmente por el enojo consigo mismo que carga.

Juan se convirtió en el personaje más detestado de la casa y fue eliminado con un 88% de votos, un número considerablemente alto para la historia de Gran Hermano. La gran mayoría de los televidentes coincidió en que sus tratos hacia sus compañeros fueron violentos, pero el taxista se defendió y aseguró que en su vida privada, es todo lo opuesto a lo que mostró en pantalla.

"No soy una persona violenta, jamás tuve un problema con nadie. Me genera bronca que afuera tengan esa imagen mía porque no es la realidad. Quiero que me conozcan como en verdad soy", contó Juan en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe).

Además, habló sobre las dificultades económicas que atravesó durante años y aseguró que su hijo fue hostigado en la escuela por sus compañeros debido a la imagen que dio en el reality. "Tengo una espina clavada porque me mostré de una manera que no soy. Mi hijo más chico la pasó mal por los comentarios que le hacían en el colegio sobre mi persona", confesó.