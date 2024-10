Furor por el programa de televisión con las madres de los jugadores de la Selección Argentina

Furor por el programa de televisión con las mamás de los jugadores de la Selección Argentina.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni volverá a ser noticia, pero en el marco del Día de la Madre, ya que las mamás de algunos de los jugadores de fútbol más importantes aparecerán en la televisión en un programa que promete ser histórico. Los detalles sobre la aparición de las madres de los Campeones del Mundo.

El próximo domingo 20 de octubre a las 22 horas Susana Giménez recibirá en su living a las mamás de los jugadores de la Selección Argentina para una entrevista que promete tocar los corazones de los futboleros. Quienes estarán en el programa de Susana son: Mónica, mamá de Rodrigo De Paul; Myriam, mamá de Leandro Paredes; Susana, mamá del Dibu Martínez; Marta, mamá de Enzo Fernández; y Silvina, mamá de Alexis Mac Allister.

Una gran ausencia será Celia, la mamá de Messi, quien es una mujer muy reconocida "por sus milanesas". Tal es la fama que tiene su plato de comida que en más de una oportunidad fue tentada para participar en el reality de televisión MasterChef Celebrity, de Telefe, en un intento de la producción de recrear el éxito que tuvieron con la incorporación de Claudia Villafañe a la competencia.

El programa también contará con un cierre musical a cargo de Valeria Lynch y una nueva edición del juego "Salven los Millones", donde una pareja contesta preguntas por la suma de cien millones de pesos. También Susana llamará por teléfono a alguno de los televidentes para que se gane 100 millones de pesos.

Tití Fernández contó la verdad de lo que vivió con la mamá de Rodrigo de Paul: "Abrazado"

Tití Fernández es un reconocido periodista deportivo que tiene una extensa trayectoria de décadas en su rubro y por ese motivo sus recientes declaraciones sobre la madre de Rodrigo de Paul tuvieron repercusión. El comunicador habló con Sebastián Wainraich en su programa de El Trece y contó lo que vivió con Mónica Ferrarotti.

El periodista deportivo dio a conocer que se encontró con la madre del miembro de la Selección Argentina de Fútbol y se mostró algo emocionado por las palabras que ésta le dijo en ese momento. "Yo me retiré del campo de juego (no del periodismo deportivo). Yo, por ejemplo, ahora fui a la Copa América y la pasé muy bien, pero bueno, tengo 73 años", comenzó su descargo Fernández.

"La mamá de De Paul me contó por qué estos pibes me quieren. Un día estaba en Doha (Dubai), faltaban tres o cuatro días para que se terminara el Mundial. Yo estaba haciendo compras en un shopping y una señora me dice: 'Tití, ¿nos podemos sacar una foto? Era una señora muy agradable y me dice: 'Yo soy la mamá de Rodrigo De Paul'", continuó su relato Tití. Y siguió: "Yo ahí le dije que, casualmente, había hecho una nota con el hijo que me tuvo abrazado diez minutos".

La madre de Rodrigo de Paul le aseguró que había visto su nota a su hijo, según relató Fernández. "Yo le dije que no entendía cómo estos pibes que son tan jovencitos me trataban con tanto afecto y cariño. Ella me dice: 'Yo te lo voy a contar'. Estos pibes cuando tenían nueve o diez años y empezaban en las divisiones inferiores te veían a vos en 'Fútbol de primera' entregando el premio a la mejor figura del partido. Entonces, todos decían: 'Cuando yo juegue en primera, Tití me va a entregar el premio'. Entonces, yo para ellos era un tío conocido", agregó el periodista.