Furor en Telefe por el histórico programa que vuelve a la pantalla después de 4 años

La vuelta de un histórico programa a la pantalla de Telefe.

Telefe tiene una amplia grilla de programación con muchos ciclos exitosos que actualmente lo convierten en el canal más visto de la televisión argentina. Sin embargo, las autoridades del canal buscan maneras de reforzar la programación y para eso la señal pondrá al aire un histórico programa que cautivó a millones de argentinos yque genera furor en el espectáculo.

Con los reality shows como su búsqueda predilecta, Telefe se posicionó como el canal más visto de la televisión. Programas como Gran Hermano, Bake Off, Masterchef, Survivor Expedición Robinson, entre otros, se llevan el mayor caudal de números por sobre El Trece, su competencia más directa, aunque este último tiempo, la señal dirigida por Adrián Suar estuvo pisándole los talones.

El Chavo del 8 vuelve a Telefe después de haber atravesado conflictos legales.

A poco más de dos meses de que termine el 2024, Telefe decidió potenciar sus números ubicando un histórico programa en su grilla. Se trata de El Chavo del 8, que vuelve a la televisión argentina después de mucho tiempo tras años de negociaciones y disputas legales respecto a los derechos de transmisión.

Si bien todavía no se sabe cuándo formará parte de la grilla de programación de Telefe, el regreso del popular ciclo protagonizado por Roberto Gómez Bolaños es un hecho. Cabe recordar que la disputa legal que se desató fue entre Televisa y los herederos de Gómez Bolaños, entre ellos Florinda Meza, esposa del actor.

Quico se cruzó con Fátima Florez y le dijo lo impensado sobre Milei

Fátima Florez mantuvo un tenso intercambio con Carlos Villagrán, quien encarnó a Quico en El Chavo del 8, y el chisme trascendió debido a que el actor le hizo una incómoda pregunta sobre el presidente Javier Milei. Cómo fue el diálogo entre la imitadora y el actor en el programa de Dante Gebel.

Según información de La Pavada (Diario Crónica), Fátima Florez y Carlos Villagrán se cruzaron en un especial del conductor Dante Gebel para El Trece y el actor, que no estaba enterado del presente sentimental de la imitadora, fue hasta su camarín y le preguntó: "¿Y Milei?". Lo que Quico no se imaginaba fue la descolocada respuesta de Fátima Florez, quien sentenció: “Estoy soltera”. Aunque hubo risas entre ambos, la incomodidad se hizo presente y el chisme no tardó en traspasar el camarín.

"A partir del 14": la estrategia inesperada de Telefe para hundir el rating de El Trece

Telefe está logrando victorias consecutivas en la batalla del rating contra El Trece. El éxito de Bake Off y la irrupción de Margarita a la pantalla chica hicieron que el canal "de las pelotitas" se imponga constantemente en las mediciones. Sin embargo, a partir del 14 de octubre se decidió comenzar con un plan inesperado para terminar de hundir a sus contrincantes.

Con el final de Expedición Robinson, Telefe decidió realizar algunas modificaciones en su grilla buscando agigantar su diferencia de rating con El Trece. Desde este lunes, Bake Off Famosos se extenderá hasta las 00 horas, estirándose 15 minutos y compitiendo de lleno con Por amor o por dinero, programa de El Trece conducido por Alejandro Fantino.

La decisión de Telefe de estirar Bake Off Famosos hace que el programa de Fantino tenga que competir contra el tanque del canal "de las pelotitas", algo que se había buscado esquivar con el cambio de horario en El Trece. Así las cosas, el certamen de pastelería irá desde las 22 hasta las 00 horas.

¿Cómo queda la grilla de Telefe desde las 20 horas hasta el cierre? De la siguiente manera: Telefe Noticias irá de 20 a 21:15, Margarita de 21:15 a 22, Bake Off Famosos de 22 a 00 y luego se le dará paso a Staff Noticias, el noticiero nocturno que finaliza la jornada.