Furiosa pelea en lo de Guido Kaczka: "Los vamos a hacer pelota"

Dos participantes de Bienvenidos a bordo, Súper Román y Kuza, chicanearon a sus rivales, El Carpintero y Antúnez, en medio del programa.

Antúnez y El Carpintero, pareja de jugadores en el programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo, se enfrentaron con una dupla de concursantes apodados Súper Román y Kuza. Los dos jóvenes empezaron a armar revuelo en el set, advirtiéndoles a su competencia que iban a destronarlos de su lugar de ganadores.

“Le hago recordar que es una bestia”, dijo su compañero Kuza, mientras Súper Román decretó: “Les vamos a ganar” y se sacó la remera para mostrar sus músculos frente a la cámara y empezar el ejercicio de fuerza de brazos. Su compañero lo alentaba diciéndole: “Dale, vos podés, sos una bestia”, mientras él lo daba todo para el desafío.

“Súper Román, ¿estás bien?”, le preguntó el conductor de Bienvenidos a bordo, completamente impactado, y él contestó que sí y le pidió a su contrincante, El Carpintero, que esta vez no haga trampa y haga bien los ejercicios. “Que los haga hasta abajo, no como la otra vez”, expresó Super Román.

“Igual las tuyas no fueron completas”, le dijo Antúnez a su rival, y cuando Kaczka le pidió que explicara qué quería decir con eso, expuso: “Se quedó colgado del dorsal y lo dejó ahí el brazo. Completo sería despegarse del dorsal completamente”. Durante un rato largo, los cuatro discutieron cuál era la forma correcta de hacer el ejercicio.

Después, El Carpintero pasó a hacer el ejercicio y logró hacer nueve flexiones de brazos menos que su rival. “Los vamos a hacer pelota”, festejó Kuza con su compañero de equipo, y ahí fue cuando la tensión se incrementó y Guido Kaczka tuvo que frenar a Súper Román gritándole: “¡Pará!”.

El día en que Guido Kaczka le prohibió jugar a un participante

La semana pasada, el conductor de Bievenidos a bordo recibió a un participante, Gabriel, que iba a competir en el mismo ejercicio de brazos contra Antúnez y El Carpintero. Sin embargo, cuando Kaczka se enteró de dónde venía, le prohibió jugar inmediatamente.

Al entrar, el participante les advirtió: “Vengo de una lesión, así que vamos a hacer lo posible”. “¿Cómo te vas a venir lesionado? ¿O te estás recuperando de una lesión? Te vas a lastimar, no te conviene si estás lesionado”, le dijo Guido. Después de seguir insistiendo, le confesó que justo cuando estaba yendo al programa había tenido un accidente en la moto.

“Ah, no. Acá es una cosa de sorpresas todos los días. ¿Cómo chocaste con la moto? ¿Y ahora lo decís?”, le preguntó el conductor, indignado y preocupado. A pesar de la insistencia de Gabriel, le negó la participación en el juego. “Mi mamá me hubiera dicho: ‘No, Guido. No dejes que lo haga. Sos inconsciente”, lo retó. Finalmente, su compañero lo reemplazó en todo el ejercicio y terminaron ganando Antúnez y El Carpintero.