Fuerte opinión de José María Listorti sobre el éxito de Francella: "Me parece injusto"

El humorista señaló a la crítica de cine por cómo han juzgado a Guillermo Francella en su trayectoria. José María Listorti habló de cómo son vistos los distintos tipos de humor.

José María Listorti se pronunció sobre su parecer ante el nivel actor de Guillermo Francella y lanzó una contundente opinión al respecto. El conductor de ciclos como Este es el Show y Cantando por un sueño reivindicó el trabajo del humorista que logró tener prestigio gracias a sus papeles en dramas cinematográficos.

"Francella no es de este mundo. perdón, cuando digo Francella me voy a poner de pie. Lo valoro porque él arrancó haciendo películas como Exterminator, Bañeros, películas consideradas un escalón más abajo por muchos. Y te hace El Clan, te hace El Secreto de sus Ojos", comenzó su descargo el exhumorista de Videomatch.

Listorti reveló que una ocasión tuvo la oportunidad de hablar con Francella sobre su carrera y soltó: "Me dijo que la primera vez que recibió una crítica buena de su trabajo fue cuando hizo El Secreto de sus Ojos. Me pareció tan injusto para un tipo que ha hecho tantas cosas. Pero en el humor es difícil tener una crítica especializada buena. Decí que los populares tenemos la bendición del público; si fuese por la crítica no tendríamos que existir", en diálogo con Dante Gebel en su ciclo de TV.

José María Listorti sobre su salida de La Flia

El actor y locutor trabajó durante treinta años bajo el ala de Marcelo Tinelli en diversas apuestas televisivas y recientemente decidió renunciar a esa empresa. "Lo vengo madurando hace mucho. Todo tiene un final. Hablé con ‘Chato’ y con Fede. No pude hablar con Marcelo porque estaba en México. Me hubiera gustado decírselo. Me juntaré en estos días para hablarlo", explicó Listorti en diálogo con LAM.

"Es algo que se siente. Son muchos años, quiero parar un poco. Hace mucho que hago televisión ininterrumpidamente. A lo mejor, más que descansar yo, la gente se merece un descanso de mí", continuó el presentador de ciclos de TV. "Es una decisión que me costó muchísimo. Empecé en el ‘93 con Marcelo, son muchos años. Necesito descansar. La radio está bien y estoy trabajando bien con las redes", continuó el excompañero de Denise Dumas.

Listorti reveló que su exjefe entendió su decisión y no se lo tomó a mal para nada: "Hablé con Tinelli y está todo bien, vamos a juntarnos para que yo le explique los motivos, que él ya los sabe. Pero se los voy a explicar cara a cara. Son muchos años y quiero darle un cierre, o un paréntesis".