Fuerte mensaje de Barassi tras las críticas: "Hijo de put..."

Darío Barassi le respondió en historias de Instagram a quienes lo critican por sus "largas" vacaciones.

Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más queridos de la televisión argentina y por eso sus seguidores no paran de pedirle que vuelva de sus vacaciones y retorne al frente de 100 argentinos dicen. "Ya estoy acá, laburando como un soldado", aseguró el actor y presentador en sus redes sociales. Cabe recordar que Barassi ya había contado que volverá al programa de El Trece recién en marzo próximo.

Después de un año bastante agitado, Darío Barassi decidió tomarse unas merecidas vacaciones. Obviamente, como uno de los programas más exitosos de El Trece, 100 argentinos dicen no paró de salir al aire sino que el conductor fue reemplazado por otros famosos como Dani La Chepi, Naza Di Serio, Manuela Viale y Fede Bal. Pero así como Barassi se fue, el conductor no para de recibir pedidos de sus seguidores para que regrese pronto.

En las últimas horas, el conductor respondió preguntas de sus followers y se encargó de dejar bien en claro algo cuando leyó a un seguidor que le escribió: "Tus vacaciones son muy merecidas, pero por favor volvé, no es lo mismo sin vos". Para responder a ese pedido y aclarar el tema, Barassi se filmó en modo selfie. "Todo el mundo me dice: 'Hijo de put... en este país con lo que cuesta el trabajo, no te podés tomar dos meses de vacaciones'", comenzó explicando el conductor, divertido.

"Obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh", remarcó Barassi sobre los días que se fue a las playas de México con su esposa y su hija, en donde se encontró con Sergio Lapegüe y Bochi, su mujer. En ese sentido, el conductor de 100 argentinos dicen explicó qué está haciendo: "Yo ya volví a laburar, ya arranqué, nada más que estoy con dos laburos". "Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de 100 argentinos dicen", agregó.

"Yo ya estoy acá laburando como soldado, agradecido de que trabajo y siendo un laburante de la vieja escuela. Amo trabajar de lo mío aparte", siguió el conductor en su aclaración en redes sociales. Para cerrar, Barassi apeló a su humor e ironía: "Ay, qué profundo, el Señor trabajo...si no te dan más los huevos de seguir rascándotelos. Ah, ¿seguía grabando?". Lo cierto es que el presentador ya había contado antes de comenzar sus vacaciones que volverá a 100 argentinos dicen recién en marzo próximo.

Fuerte crítica de Darío Barassi a La Nación por una fake news

Hace unos días, el diario La Nación publicó un tuit en el que aseguró: "Sergio Lapegüe y su mujer encontraron a Darío Barassi en México y el conductor los esquivó: '¡No van a poder creerlo!'". Al ver la fake news del medio ultramacrista, el exitoso presentador de 100 argentinos dicen decidió intervenir y salió a responder públicamente en las redes sociales.

La respuesta de Darío Barassi dejó muy expuesto a La Nación. "Imposible esquivarlo si Bochi me seguía por todos lados", sostuvo. Asimismo, dejó en claro que pasó buenos momentos con Lapegüe y su pareja; mientras disfruta de sus vacaciones en México junto a su esposa e hija: "Cuidó a mi hija, reímos, criticamos, tomamos sol... todo esto con los bochis", agregó.