Fuerte descargo de Chano sobre el balazo que recibió: “Me sirvió”

El músico se expresó sobre su traumática experiencia y causó conmoción. Chano mantuvo una profunda charla con Juana Viale.

Chano Charpentier se pronunció sobre lo acontecido hace algunas semanas, cuando recibió un balazo por parte de un oficial de la policía. El cantante se expresó sobre cómo se sintió después del traumático suceso y los días que debió pasar hospitalizado por las afecciones que la bala había provocado en su organismo.

“Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mí a mí ese balazo me sirvió, más allá de que haya perdido el riñón, parte del páncreas y el bazo... La bala entró y salió a tres milímetros de la columna por lo que podría haber no caminado nunca más”, comenzó su descargo el cantante de Tan Biónica, en diálogo con Juana Viale en un programa especial.

El compositor continuó su descargo en alusión a sus sentimientos para con el policía que efectuó el disparo y lanzó: “Pude hablar con el policía y le dije que yo no tengo ningún rencor. Ojalá que no tenga ningún problema. Yo voy a decirle cuando declaré al juez que yo no tengo ningún rencor y no quiero que de esto se genere un debate acerca sobre el accionar de la policía. Quizás se le haya escapado el tiro”.

La palabra de la madre de Chano, sobre sus adicciones

En diálogo con Gastón Pauls en su ciclo Seres Libres, Marina Charpentier se pronunció sobre la lucha contra la droga de su hijo y reveló detalles al respecto. “Primero nos conocimos a través de Instagram, porque yo vi tu primer programa, que fue muy fuerte para mí, porque no se habla de la adicción en la televisión. Yo vi tu programa y dije: ‘Ay, al fin alguien va a hablar de esto’ y te mandé un mensaje y vos me contestaste. Nunca me esperé que me contestaras. Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción”, comenzó la progenitora del intérprete de Carnavalintro.

“Pero todo este año, la pandemia ha sido muy dura para los adictos y todo este año ha estado complicado, no ha estado bien. Y yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer. Porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos y yo ya no sabía qué hacer”, continuó Charpentier y sumó: “Entonces, ante la desesperación, que yo lo veía tan mal y ya no me escuchaba y no había manera y mi familia me decía ‘ya está, no se puede hacer más nada’, yo te llamé llorando”.