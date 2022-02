Fuerte denuncia en Los 8 Escalones sorprende a Guido Kaczka: "Me estafaron"

Un participante de Los 8 escalones contó una difícil experiencia en el programa de El Trece y dejó con la boca abierta a Guido Kaczka.

En una nueva emisión de Los 8 Escalones, se vivió una situación sumamente triste y llamativa. Roberto Ruiz, uno de los participantes del programa emitido por El Trece, hizo una fuerte denuncia tras ganar el millón de pesos y causó sorpresa en Guido Kaczka. De acuerdo a lo que comentó, fue estafado de una manera increíble.

Durante la jornada del pasado lunes, uno de los concursantes del exitoso ciclo logró imponerse en el juego final tras responder bien una pregunta. Inmediatamente después de haber ganado el dinero, estalló en llanto y luego reveló: "Nos fuimos de vacaciones a Mendoza con mi señora y nos estafaron".

"Nos vaciaron las cuentas y tuvimos que volver a Buenos Aires con la plata justa en la tarjeta, la nafta justa...", añadió Roberto, entre lágrimas. Luego del robo sufrido, su familia lo convenció de participar de Los 8 Escalones para poder tener una chance de recuperar lo perdido: "Mi hijo me dijo: 'Mirá papá, a lo mejor sale'. Y salió'".

Roberto, participante de Los 8 Escalones, ganó un millón de pesos y reveló que fue estafado.

Conmocionado con la historia, Guido Kaczka reaccionó: "¡Roberto, Roberto! No habías contado esto". Y el participante explicó el motivo por el que prefirió no contar su mala experiencia: "No quise contarlo para no dar lástima". "Me parece bien, Roberto. ¡Roberto tiene el millón de pesos!", le manifestó el conductor.

Cómo estafaron a Roberto, participante de Los 8 Escalones en El Trece

Luego de haber ganado el millón de pesos en el programa de El Trece, Roberto Ruiz le comentó a Clarín cómo reaccionó tras el calvario vivido: "Te sentís como si te hubieran pegado un sopapo en la oscuridad. No sabés quién fue. Te sentís burlado, humillado...". Y luego relató los detalles de cómo lo estafaron: "Mi hijo necesitaba cambiar la fecha del vuelo de regreso, entonces mandó varios mensajes a la agencia, pero nunca le daban bolilla. De pronto, alguien lo llamó y dijo ser de ahí. Le pidió pagar un monto como multa".

"Estábamos caminando y, como no tenía la tarjeta encima, me pidió la mía. Le dio los datos y el tipo nos fue llevando, hasta que pudo linkearla con el homebanking, se pasó la plata y quedamos en cero", señaló Roberto, todavía indignado. Y agregó: "Me decía saldo insuficiente. Fue un momento realmente horrible. Nos dejó sin nada. Teníamos un poquito de efectivo, pero tampoco era para hacerse los locos y mil kilómetros de casa".

Guido Kaczka no supo cómo reaccionar tras el relato del participante de Los 8 escalones.

