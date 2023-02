Fuerte denuncia de Maxi contra la producción de Gran Hermano: "Me prohibieron"

El exparticipante cordobés apuntó contra la producción y reveló que no le permitieron cumplir "uno de sus mayores sueños".

Maxi Giudici volvió a colocarse en el foco de la polémica tras haber hecho una fuerte denuncia contra la producción de Gran Hermano. Según reveló él mismo, debido a una cuestión de contrato, las autoridades del programa le impidieron cumplir uno de sus mayores sueños.

Según se había dado a conocer hace algunos días atrás, tanto el cordobés como su novia, Juliana, iban a formar parte de la trasmisión de TNT Sports del partido que disputó a River y Arsenal. Precisamente, ambos iban a tener la oportunidad de trasmitir desde la cabina y, para Maxi, cumplir uno de sus más grandes sueño como hincha del exclub de Gallardo. Sin embargo, esto no pudo ser posible.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante contó que no asistiría al evento e hizo un fuerte descargo en contra de la producción. "Acá estamos un poquito tristes, uno poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de trasmisión, que iba a ser un sueño para mí", empezó por decir Maxi mientras lucía su camiseta de River.

Luego, el cordobés añadió con gran tristeza: "No conozco la cancha, iba a conocer a Leo Ponzio, imagínense la ilusión que yo tenía, estaba en el aire, estaba feliz. Y bueno, un par de horas antes me llaman para avisarme que no iba a poder asistir por cuestiones de contrato". Indignado, añadió: "La verdad es que tengo una bronca porque no entiendo que tanto les puede modificar que yo vaya al evento".

Por último el novio de Juliana Díaz reconoció que "son cosas que se van a tener que aguantar" hasta que finalice su contrato con la señal que emite el famoso reality. "Pero bueno, así es la vida, eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancársela", sentenció enojado y con tristeza.

Mucho enojo por el nuevo trabajo de Maxi y Juliana de Gran Hermano: "Decadencia absoluta"

Maxi Giudici y Juliana Díaz consiguieron un nuevo trabajo para este fin de semana y en las redes sociales explotaron de bronca por la oportunidad que tendrá la pareja de ex Gran Hermano. "Decadencia absoluta", se quejaron algunos internautas ante la confirmación de la labor que cumplirán los ex integrantes de la casa más famosa del país el próximo domingo.

Pese a lo que muchos pensaban, Maxi y "Tini" siguen en pareja al salir del popular reality de Telefe y hasta se mudaron juntos. Así como otros exparticipantes de Gran Hermano, los novios están aprovechando el éxito de la competencia para aceptar las más diversas propuestas laborales que reciben gracias a la gran popularidad del programa. Inclusive aquellos proyectos en los que pocos podrían imaginarlos, como el que llevarán adelante el próximo domingo.

"De GH a la cabina de TNT Sports", fue la publicación que generó un fuerte repudio en las redes sociales en las últimas horas. Es que la señal deportiva que cuenta con los derechos para transmitir la liga argentina anunció que Maxi y "Tini" formarán parte de la transmisión del encuentro que disputarán River y Arsenal desde las 19.15 del domingo en el renovado estadio del Millonario y la bronca no tardó en llegar.

Las críticas y quejas en redes sociales apuntaron principalmente a que la pareja de ex Gran Hermano no están capacitados para comentar un partido, aunque por el momento no está confirmado qué labor cumplirán durante el partido. Lo cierto es que Maxi y Juliana se sumarán a la transmisión por Twitch para ser parte de la "experiencia TNT Sports", como definieron desde el propio canal en la publicación de la discordia.

Los mensajes en contra de esta idea de la señal deportiva fueron muy duros. Así como hubo varios memes riéndose de la situación y remarcando el enojo entre los periodistas que pasaron años estudiando para prepararse como el usuario que aseguró que "el mensaje es no estudies, andá a la tele y hacete famoso encerrado en una casa que llegás mucho más fácil". En otras reacciones también se pudo leer a internautas que calificaron la decisión de TNT Sports como parte de una "decadencia absoluta" en las transmisiones del deporte más popular del país.