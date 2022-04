Fuerte denuncia de Ángel de Brito a Carmen Barbieri: "Está desesperada"

El periodista fulminó a la artista en una respuesta a uno de sus seguidores de Twitter. El conflicto entre Ángel de Brito y Carmen Barbieri viene desde hace semanas.

Ángel de Brito se expresó en sus redes sociales sobre su conflicto con Carmen Barbieri e hizo una inesperada revelación sobre el presente de la capocómica. El periodista le respondió a la actriz tras sus dichos en su programa de televisión Mañanísima, con los que lo lapidó.

"Cómo se hace la buena y es mala malísima. Ojito, no te metas con Ángel de Brito", escribió un seguidor del conductor de LAM en Twitter a modo de defensa. El presentador fue fiel a su estilo ácido y citó la publicación con una letal definición de Barbieri: "Y desesperada por ser noticia".

Carmen Barbieri se molestó con De Brito después que éste dijera que era mala en su programa y al otro día Estefanía Berardi le contó en vivo: "Ángel estaba viendo el programa; ayer dijiste que te dijo que eras mala y no te gustó, y me dice: 'Decile que no se preocupe, no la menciono más, nunca más'".

"Ay, gracias. Yo también te quiero, cómo lo quiero... Vos también sos bueno, qué digo malo", respondió la actriz mientras cocinaba. Y agregó: "No es para que te enojes, ¿tenés que pasar por todo lo que pasé yo para dejar de enojarte? Sí poner los puntos a las íes a todo el mundo, pero no te enojes ¿Te enojaste? Un problema tuyo. Si se enojó, anda a cagar".

Carmen Barbieri le habló a su supuesta hermana por televisión

"Le dicen la señora 'A' pero yo le voy a hablar a mi supuesta hermana. No le tengas miedo al rechazo, olvidate, ni al mío ni al de mi prima", comenzó su descargo la celebridad tras la aparición de una mujer que decía ser su hermana. "Y no le tengas miedo tampoco al olvido porque si realmente sos hija de mi papá por supuesto te contaremos todas las historias", agregó.

La madre de Federico Bal dejó en claro que está dispuesta a hablar con su supuesta hermana y escuchar su versión de los hechos. "Quiero aclarar este tema del homicidio de tu mamá, que debe ser muy doloroso, yo quiero aclarar esto para limpiar el nombre de mi papá que está muerto y no se puede defender", expresó por último Barbieri en relación a quienes vincularon a su padre con el asesinato de la madre de la mujer que dice ser su hermana.