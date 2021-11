Fuerte cruce en vivo entre dos jurados de Showmatch: "Te quejás todo el tiempo"

Se vivió un tenso momento en medio de una discusión que descolocó a Marcelo Tinelli en pleno programa.

Dos figuras del jurado de Showmatch protagonizaorn una fuerte discusión en pleno vivo del programa, por un desplante que una de ellos habría sentido. El motivo de la pelea se originó por la ausencia de Guillermina Valdés en una reunión que habían organizado los demás miembros del jurado.

"Señor de Brito, ¿así que el jurado se junta a comer esta noche de viernes? No sabía que se juntaban en La Mar, de Roberto García Moritán, los invitó Pampita, muy bien. ¿Y no va Guille?", consultó Marcelo Tinelli y el conductor de LAM respondió: "Está invitada, pero no puede". Por su parte, el bolivarense defendió a su pareja: "Pero tiene que ir con el jurado hoy. Está con sus hijos hoy".

"No, ellos arreglaron todo cuándo les quedaba bien y todo, y después me lo comunicaron", reclamó Valdés. Fue en ese momento cuando Jimena Barón decidió intervenir, algo harta de los planteos de su compañera: "No, fue espontáneo. No seas así, te quejás todo el tiempo de que no te incluimos, no te incluimos, no te incluimos, ¡no venís! ¡Qué complicada! Los hijos, ¿los tenés desde hace cuántos años?".

Con intención de justificar a la madre de su hijo menor, Tinelli soltó: "Sí, es verdad, los hijos ya están grandes (risas). Yo le decía ‘¿por qué no vas?’. ‘No, es que los chicos…’. Hoy está con sus hijos, sí, es verdad, es un día en el que come con ellos. Conmigo tampoco. Así que bueno, el silencio acá es terrible… No va a ir entonces a comer a La Mar, el lugar de Roberto García Moritán".

Guillermina Valdés sobre su familia ensamblada con Marcelo Tinelli

"Yo he estado con Paula, ella pasa un día a hablar con Fran, y nos ponemos a charlar. Ella es un amor, y nos reímos, porque las dos somos cancerianas con luna en Piscis, charlamos y tenemos cosas en común, más allá de que no somos iguales y nos respetamos", expresó Valdés, en diálogo con Ángel de Brito, hace algunos meses.

La ex pareja de Sebastián Ortega continuó su descargo y ofreció más detalles sobre su vínculo con la familia del conductor de Showmatch: "Con Sole teno una relación muy linda, es una mujer muy divertida, muy amorosa, que lamentablemente está transitando esto y ella es de hierro. Yo no puedo creer por todo lo que está pasando, y cómo viene evolucionando de a poco".