Fuerte confesión de una expareja de Adrián Suar: "Fui infiel"

La famosa protagonista decidió contar la verdad. Fue pareja de Adrián Suar y, si bien no blanqueó en qué momento de su vida ocurrió, reconoció haber sido infiel.

Adrián Suar tuvo dos parejas realmente famosas en su vida sentimental. Con ambas tuvo hijos, los cuales tienen 23 (Toto) y 9 años (Margarita) de edad, y con las dos personas terminó los respectivos romances en medio del asedio mediático y los rumores de escándalo. Justamente, una de estas mujeres confesó haber sido infiel en el pasado, y lo hizo en las últimas horas.

Teniendo en cuenta que Suar mantuvo un vínculo amoroso con Araceli González y posteriormente con Griselda Siciliani, fue esta última la que reveló en Telefe haber sido infiel. Más allá de que no especificó en cuál de sus relaciones cometió esta infidencia, quedó el misterio de saber si efectivamente lo ocurrido se desencadenó entre 2008 y 2016 cuando "El Chueco" salió con ella.

"¿Fuiste infiel?", le preguntaron a Griselda Siciliani en el juego La vida loca de No es tan tarde. "Sí", contestó, a secas, la actriz. A su vez, también reveló que tuvo relaciones sexuales con dos personas en menos de 24 horas y que intimó en lugares públicos.

El palo de Griselda Siciliani contra Adrián Suar: "No estoy cómoda"

Griselda Siciliani se refirió a la poca dificultad que representan las elecciones profesionales en su carrera y lanzó una frase que podría estar dedicada a su expareja y padre de su hija, Adrián Suar. La celebridad se explayó sobre su presente actoral y la manera en que el arte atraviesa su vida y reveló una determinante postura en sus decisiones.

"Estando mejor o peor, siempre intenté ser fiel a mis deseos profesionales. Me resulta fácil decidir qué quiero hacer y qué no, eso incluso cuando era más joven e inexperta", explicó Siciliani, en diálogo con Clarín, sobre cuán claras tuvo siempre las ficciones de las que quería ser parte. "Cuando no estoy cómoda en un lugar, me voy", concluyó terminante.

Además, Siciliani habló sobre cuán incierto es el camino de los artistas y cómo enfrenta la dificultad de transitarlo. "Hay algo del riesgo que claramente te genera angustia, pero si estás en sintonía con tu deseo, hay que hacerlo", sostuvo y dejó en claro que ante situaciones de dudas, siempre decide seguir sus pálpitos y su intuición.