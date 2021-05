Fuerte advertencia en Intrusos por el covid en Showmatch: "Hablamos de quién se nos da la gana"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron causa común contra Marcelo Tinelli y los protocolos contra el covid 19 en Showmatch y lo cruzaron por la picanteada a Gollán con una fake news.

Rodrigo Lussich fue uno de los que opinó sobre el polémico regreso de Marcelo Tinelli y se mostró sumamente crítico porque el conductor tomó una postura 'soberbia' ante los planteos. No faltó mucho para que desde El Trece le respondieran a Intrusos, pero este miércoles Rodrigo Lussich lanzó una fuerte advertencia a la que se le sumó su par, Adrián Pallares.

“Si no queremos hablar de la vacunación de Jorge Rial, no hablamos, ¿por qué tenemos que dar explicaciones de lo que queremos hablar? ¿Quién nos tiene que enseñar a nosotros a hacer televisión? A decirnos por qué y de quién nos tiene que hablar ¿Es comparable el caso de Covid de una periodista y un programa masivo como el de Tinelli?”, preguntó Lussich en referencia a las acusaciones de la panelista de Los Ángeles de la Mañana Yanina Latorre en las que sugirió que en Intrusos no tocaban el tema de la vacunación del conductor de TV Nostra y apuntaban todos los cañones a El Trece.

“Hablamos de quién se nos da la gana, y de los que no se nos da la gana. ¿Quién tiene que marcarnos la agenda de lo que tenemos que hablar? ¿De verdad piensan que no tenemos los huevos para hablar de lo que queremos? ¿De verdad nos subestiman de esa manera? Están equivocados, no nos conocen, pero ya nos van a conocer”, agregó Lussich.

Hecha la aclaración, los conductores de Intrusos en el Espectáculo cruzaron a Marcelo Tinelli. Adrián Pallares aclaró que se comunicó con el conductor de Showmatch y le preguntó "¿te parece lo que le hiciste al ministro?", en referencia a la amenaza de Tinelli con fake news sobre el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, el presentador de America TV lanzó que "la vara de la mala leche es bastante rara".

"Porque capaz se puede interpretar como mala leche tirarle un carpetazo al aire a un ministro”, continuó. “No la ejercemos nosotros con una crítica ni Tinelli cuando lo hace con un ministro. Esto es televisión hablando de la televisión y se hizo toda la vida. Se critica que salga al aire con una gran cantidad de gente, con protocolos seguramente, con la intención de mostrar que no pasa nada”, continuó el periodista, precisando que también ha cuestionado a MasterChef Celebrity, el peso pesado de Telefe. “De todo no hablamos y lo decidímos nosotros”, sostuvo Pallares, para luego afirmar que en América nadie les dice qué tienen que decir y qué no, como deslizó Yanina Latorre.

Pallares vs. Latorre

La semana pasada, en el programa Polino Auténtico por Radio Mitre, Adrián Pallares y Yanina Latorre se cruzaron luego de que la panelista apunte contra América TV al cuestionar que en el canal habían prohibido hablar de la vacunación de Jorge Rial en Miami. Pero el conductor de Intrusos no se quedó en el molde y desmintió a Yanina al aire.